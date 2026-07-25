XSMT 25/7 - Kết quả XSMT hôm nay thứ 7 25/7/2026

Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay thứ 7 ngày 25/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 25/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Quay thưởng XSMT sẽ tổ chức ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Đến lượt Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tổ chức quay thưởng.

- Thứ Năm: Có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ thực hiện quay số.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay tại đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Có 3 đài đó là Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ tiến hành quay số mở thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

Người trúng thưởng chỉ được nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau khi hết thời gian này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn đủ điều kiện để lĩnh thưởng theo quy định.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện việc chi trả giải thưởng không quá 5 ngày. Trên thực tế, thủ tục thường được xử lý sớm nhằm giúp người trúng nhận tiền thưởng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải theo quy định.

- Lĩnh thưởng tại đại lý sẽ giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn, nhưng người nhận giải thường phải thanh toán phí đổi thưởng khoảng 0,5%-1% tùy từng địa điểm.

- Nếu đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ nhận đủ số tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phải trả bất kỳ khoản phí dịch vụ hay phí đổi thưởng nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.