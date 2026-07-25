Sun PhuQuoc Airways khai trương 2 đường bay Hải Phòng - TP.HCM, Phú Quốc

(VTC News) -

Ngày 25/7, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tiếp tục mở rộng mạng bay nội địa khi chính thức đưa vào khai thác đồng thời hai đường bay Hải Phòng - TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc.

Ngay trong ngày khai trương, các chuyến bay ghi nhận tỷ lệ lấp đầy lên tới 98.3%, phản ánh nhu cầu đi lại tích cực giữa thành phố Cảng với trung tâm kinh tế phía Nam và đảo Ngọc.

Ngày 25/7, Sun PhuQuoc Airways (SPA) khai thác đồng thời 2 đường bay Hải Phòng - TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc.

Mỗi đường bay được khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đối với đường bay Hải Phòng - TP.HCM, chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng lúc 15:50 và hạ cánh tại TP.HCM lúc 18:00; chiều ngược lại xuất phát từ TP.HCM lúc 07:05 và đến Hải Phòng lúc 09:10.

Trong khi đó, đường bay Hải Phòng - Phú Quốc khởi hành từ Hải Phòng lúc 10:00 và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 12:05; chiều ngược lại cất cánh lúc 12:55 và đến Hải Phòng lúc 15:00. Đây cũng là lần đầu tiên hành khách trên chặng Hải Phòng - Phú Quốc có thêm lựa chọn bay dịch vụ đầy đủ (full-service), bao gồm 23kg hành lý ký gửi và suất ăn nhẹ trong giá vé.

Nếu đường bay Hải Phòng - TP.HCM tăng thêm lựa chọn kết nối giữa hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước, thì Hải Phòng - Phú Quốc mở ra trục kết nối trực tiếp giữa thành phố Cảng và trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu Việt Nam, góp phần mở rộng nguồn khách hai chiều và thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng.

Hành khách làm thủ tục lên máy bay tại Sân bay quốc tế Cát Bi Hải Phòng.

Là một trong những hành khách đầu tiên trải nghiệm đường bay mới, anh Nguyễn Đức Trung (Phú Quốc) chia sẻ: “Hành trình bay thẳng được bố trí giờ khá thuận tiện. Tôi cũng bất ngờ với chất lượng dịch vụ của hãng, rất chỉn chu và tận tâm. Các dịch vụ đều đã bao gồm trong giá vé nên chỉ việc tận hưởng chuyến bay, không phải lo đặt thêm gì.”

Trên toàn mạng bay, Sun PhuQuoc Airways theo đuổi mô hình “Nghỉ dưỡng trên không” (Resort in the Sky), với mong muốn kỳ nghỉ của hành khách bắt đầu từ trước khi cất cánh. Hãng từng bước hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Phí hành đoàn của SPA trước giờ lên máy bay.

Từ phòng chờ Sun Executive Lounge, khoang khách thế hệ mới với hương thơm đặc trưng La Festa (được tinh chế riêng cho khách sạn 5 sao La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton), hệ thống giải trí không dây (IFE), suất ăn theo hạng vé đến phong cách phục vụ tinh tế, mỗi điểm chạm đều được chăm chút để mang đến trải nghiệm bay thư thái và trọn vẹn.

Giá trị của hành trình tiếp tục được nối dài sau chuyến bay thông qua Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group. Hội viên có thể tích lũy điểm từ mỗi chuyến bay để quy đổi nhiều đặc quyền trên toàn hệ sinh thái; hai hạng thẻ cao nhất còn được tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu qua thẻ đồng thương hiệu do Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB phát hành cùng Visa.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình “Một tấm vé, triệu niềm vui”, hành khách được hưởng nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group, lên tới 30% tại Phú Quốc và từ 15-20% tại các điểm đến phía Bắc như Cát Bà, Hạ Long, Quang Hanh và Kim Bôi.

Hành khách được tặng quà trong ngày khai trương 2 đường bay mới.

Cùng ngày 25/7, Sun PhuQuoc Airways cũng khai trương đường bay Singapore - Phú Quốc, tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế và từng bước mở rộng mạng bay kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, hãng dự kiến tiếp tục khai thác các đường bay mới tới Bangkok, đồng thời mở rộng sang Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Kazakhstan.

Để đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng bay, Sun PhuQuoc Airways dự kiến nâng quy mô đội tàu lên 32 máy bay trong năm 2026, đồng thời đưa vào khai thác dòng tàu thân rộng Airbus A330 từ tháng 9/2026.

Đây là nền tảng để hãng tiếp tục mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng kết nối của Phú Quốc với các trung tâm kinh tế và du lịch trong khu vực.