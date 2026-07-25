(VTC News) -

Thời tiết miền Nam hôm nay 25/7 mưa dông diện rộng

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Nam Bộ hôm nay phổ biến nhiều mây. Ban ngày, khu vực có mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những khoảng thời gian có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, từ chiều và đêm, mưa có xu hướng mở rộng trên nhiều địa phương với mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, có nơi trên 33°C. Mức nhiệt không quá cao nhưng độ ẩm lớn khiến thời tiết vẫn có cảm giác oi bức trước khi mưa xuất hiện.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục duy trì trong ngày. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay tại TP.HCM

Tại TP.HCM, thời tiết trong ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày. Từ chiều và tối, mưa có xu hướng tăng cả về diện và lượng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ tại TP.HCM dao động từ 24-27°C vào sáng sớm và ban đêm, cao nhất từ 32-34°C vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Do ảnh hưởng của mưa dông, nền nhiệt sẽ giảm nhanh vào cuối ngày, mang lại không khí dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường thấp trũng, đặc biệt vào giờ cao điểm chiều tối. Người dân cần lưu ý lựa chọn lộ trình phù hợp và hạn chế đi qua những khu vực thường xuyên ngập nước.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 25/7: Chiều tối và đêm mưa dông diện rộng

Cảnh báo mưa lớn cục bộ, nguy cơ lốc và sét

Theo cơ quan khí tượng, chiều và đêm 25/7, nhiều địa phương ở Nam Bộ khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất lớn. Mưa dông có thể đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông và sinh hoạt.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân không nên trú mưa dưới cây xanh, cột điện hoặc các công trình tạm. Khi xuất hiện sấm sét, cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, hạn chế sử dụng các thiết bị điện ngoài trời để giảm nguy cơ mất an toàn.

Đối với người tham gia giao thông, cần giảm tốc độ khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn, bật đèn chiếu sáng khi cần thiết và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước.

Khuyến cáo cho người dân

Mưa dông liên tiếp trong những ngày gần đây khiến nguy cơ ngập úng tại các đô thị và vùng trũng thấp tiếp tục gia tăng. Người dân nên thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo mưa lớn để chủ động trong công việc cũng như các kế hoạch di chuyển.

Bên cạnh đó, các hộ dân tại khu vực ven sông, kênh rạch cần kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố mái che, biển hiệu và những vật dụng dễ bị gió cuốn nhằm hạn chế thiệt hại khi thời tiết diễn biến xấu.

Đối với nông dân và ngư dân, việc cập nhật diễn biến thời tiết là cần thiết để điều chỉnh lịch sản xuất, thu hoạch cũng như bảo đảm an toàn cho các phương tiện hoạt động trên sông và vùng ven biển.

Nhìn chung thời tiết miền Nam hôm nay 25/7 tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong khi chiều và đêm mưa gia tăng trên diện rộng. Nhiệt độ phổ biến từ 24-33°C, có nơi trên 33°C.