Nữ sinh bị tông tử vong ở Vĩnh Long: Đề nghị truy tố tài xế xe tải

Ngày 25/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo Cơ quan CSĐT, vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 4/9/2024, khiến Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, nữ sinh lớp 9) tử vong.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế điều khiển ôtô tải biển kiểm soát: 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số: 61C.567.14 đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra để cho bị can điều trị bệnh.

Sau thời gian chữa bệnh, căn cứ kết quả điều trị, có thể tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã trưng cầu giám định tại Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo kết luận của Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa ngày 8/7 vừa qua, Nguyễn Văn Bảo Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương sọ não (mức độ nhẹ). Đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Căn cứ kết luận nêu trên, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, quyết định phục hồi điều tra bị can và ban hành kết luận, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố đối với bị can.

Trong quá trình chờ giải quyết vụ việc tai nạn giao thông nói trên, cha ruột nữ sinh là Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983) đã dùng súng tự chế bắn Nguyễn Văn Bảo Trung.

Gây án xong, Nguyễn Vĩnh Phúc đã tự bắn vào vùng đầu. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng Nguyễn Vĩnh Phúc đã tử vong.