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Xuất bản ngày 15/08/2026 11:12 PM
Xuất bản ngày 15/08/2026 11:12 PM

Việt Nam gửi điện chia buồn về trận động đất gây nhiều thương vọng tại Indonesia

Được tin trận động đất mạnh gây nhiều thương vong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia.

Cùng ngày 15/8, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra một tòa nhà bị hư hại nặng tại cảng L. Say sau trận động đất ở Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, sáng 15/8. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ kiểm tra một tòa nhà bị hư hại nặng tại cảng L. Say sau trận động đất ở Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, sáng 15/8. (Ảnh: Reuters)

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