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Việt Nam gửi điện chia buồn về trận động đất gây nhiều thương vọng tại Indonesia Được tin trận động đất mạnh gây nhiều thương vong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia.

Nợ nần, nhân viên trộm 120.000 USD của công ty ở Đà Nẵng Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc.

Động đất liên tiếp, Chính phủ Indonesia kích hoạt trung tâm ứng phó thảm họa Chính phủ Indonesia kích hoạt các trung tâm chỉ huy ứng phó thảm họa quốc gia, ưu tiên sơ tán các nạn nhân bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra.

Thái Lan đánh bại Singapore, rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026 Thái Lan đánh bại Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà ngày 18/8.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Chuyển trọng tâm sang chủ động phòng chống thiên tai Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phòng chống thiên tai sau khi lũ lụt, sạt lở liên tiếp khiến hàng chục người thiệt mạng.

Bị người phụ nữ túm chặt, kẻ cướp điện thoại ở TP.HCM bỏ xe chạy thoát thân Bị nam thanh niên đi xe Wave cướp điện thoại ở TP.HCM, người phụ nữ lập tức níu chặt khiến đối tượng phải bỏ xe, chạy bộ tẩu thoát.

Trực tiếp bóng đá Singapore 1-3 Thái Lan: Níu giữ hy vọng Trực tiếp bóng đá Singapore vs Thái Lan (20h ngày 15/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Singapore đấu với Thái Lan thuộc bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Link xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan 20h ngày 15/8, bán kết ASEAN Cup 2026 Cập nhật link xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan: Kênh phát sóng, giờ thi đấu, thông tin trận bán kết lượt đi Singapore vs Thái Lan giải ASEAN Cup 2026.

Tòa án TP.HCM sắp xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 Phiên sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 dự kiến từ ngày 17/8 kéo dài đến 12/9; phiên tòa được mở theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến công khai.

Vì sao Huấn Hoa Hồng bị bắt giam? Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Huấn Hoa Hồng để điều tra về 2 tội danh.

Huấn Hoa Hồng thu lợi bất chính đặc biệt lớn từ từ thiện, bán hàng online Bùi Xuân Huấn và đồng phạm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong bán hàng online, từ thiện, mua bán tài sản, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hiệu trưởng đập bàn, ném cốc khi họp bàn giao ở Ninh Bình: Thông tin mới nhất UBND phường Yên Thắng đã mời những người liên quan làm việc để xác minh vụ nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc trong cuộc họp bàn giao.

Đáp án các môn thi lại tốt nghiệp tại trường THPT chuyên Tuyên Quang Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án toàn bộ các môn thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Tàu đa năng sản xuất điện cho 32.000 hộ gia đình và nước cho 150.000 người Mẫu tàu nổi không thải khí có thể sản xuất đủ điện cho 32.000 hộ gia đình và nước sạch cho 150.000 người.