Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc xuất hiện cùng Xuân Son

(VTC News) -

HLV Kim Sang-sik tiếp tục đối mặt với bài toán điều chỉnh nhân sự cho thích hợp với từng trận đấu. Lần này, trong chuyến làm khách ngay trên sân của Malaysia, không loại trừ khả năng ông Kim sẽ tạo ra nhiều thay đổi mang tính đột biến, có thể khiến đối thủ bất ngờ.

Tuy nhiên, rất khó có chuyện nhà cầm quân người Hàn Quốc xáo trộn nhân sự ở hàng thủ. Lê Giang Patrik vẫn là lựa chọn được ưu tiên trong khung gỗ. Anh thể hiện sự chắc chắn trong nhiều trận đấu đã qua. Nhưng những đồng đội phía trên anh lại không có được sự ổn định như vậy. Ít phút vào sân đáng quên trước Campuchia khiến Gia Bảo khó có thêm cơ hội.

Đình Bắc tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Phạm Xuân Mạnh vẫn trung vệ lệch phải, Thành Chung ở trung tâm hàng thủ còn người thi đấu lệch về bên phải là Bùi Hoàng Việt Anh. Trương Tiến Anh với khả năng tạt bóng cùng nền tảng thể lực tuyệt vời sẽ là hậu vệ phải đá chính. Bên cánh đối diện, Nguyễn Văn Vĩ hỗ trợ tấn công hay và anh là lựa chọn tối ưu.

Câu chuyện ai đá cặp cùng Hoàng Đức đã có lời giải. Nguyễn Quang Hải sẽ ngồi dự bị cho Lê Phạm Thành Long - người cân bằng hơn ở yếu tố phòng ngự và tấn công.

Nguyễn Xuân Son hoàn toàn có thể trở lại đội hình xuất phát và giúp sức tấn công của đội tuyển Việt Nam tăng lên đáng kể. Nguyễn Đình Bắc đóng góp lớn vào lối chơi chung và anh sắm vai trò tiền đạo trái. Tiền đạo phải sẽ khiến HLV Kim Sang-sik đau đầu khi ông có Tài Lộc và Hoàng Hên.

“Rõ ràng, thành tích này là kết quả từ sự đóng góp của tất cả các đồng đội và thành viên trong đội. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi. Đồng thời, tôi hy vọng mình có thể ghi thêm nhiều bàn thắng và giúp đội tiến vào trận chung kết.

Ở trận lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được kết quả tốt nhất“, HLV Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo trước trận đấu với Malaysia.

Cuộc đọ sức giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8.