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Xuất bản ngày 26/07/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 26/07/2026 12:00 AM

Thứ gì luôn đi lên mà không bao giờ đi xuống?

(VTC News) -

Bạn đã sẵn sàng thử tài suy luận với câu đố tưởng dễ mà khó này chưa.

Có những câu đố không yêu cầu bạn phải biết nhiều kiến thức, cũng chẳng cần tính toán phức tạp. Điều duy nhất cần làm là thay đổi cách nhìn và suy nghĩ vượt ra khỏi những điều quen thuộc. Chính vì vậy, câu hỏi “Thứ gì luôn đi lên mà không bao giờ đi xuống?” khiến không ít người phải vò đầu bứt tai.

Ngay khi đọc xong, hầu hết mọi người đều nghĩ đến những vật thể có thể bay hoặc di chuyển theo phương thẳng đứng. Nhưng rồi càng suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra tất cả những đáp án ấy đều có điểm chưa hợp lý. Đó cũng là lúc bạn hiểu rằng đáp án của câu đố này không nằm ở những gì mắt thường nhìn thấy, mà ở cách chúng ta liên tưởng.

Điểm hấp dẫn nhất của những câu đố mẹo là khả năng đánh lừa tư duy theo hướng rất tự nhiên. Chỉ cần bám vào suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, bạn rất dễ đi sai hướng. Ngược lại, nếu bình tĩnh phân tích từng chi tiết của câu hỏi, bạn sẽ dần tìm ra chìa khóa để mở lời giải.

Thứ gì luôn đi lên mà không bao giờ đi xuống? (Ảnh mimh họa)

Thứ gì luôn đi lên mà không bao giờ đi xuống? (Ảnh mimh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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