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Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới Khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội) được đề xuất xây Hanoi Twin Towers 99 cao 568m, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.

Thợ xây phát hiện kho báu 271 tỷ đồng giấu trong bức tường tầng hầm Nhóm thợ xây ở Bỉ vô cùng kinh ngạc khi tình cờ phát hiện ra kho vàng trị giá 271 tỷ đồng được giấu kín trong bức tường tầng hầm.

Giá vàng hôm nay 16/8: Trụ vững trên ngưỡng cao Sáng 16/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.375 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc xuất hiện cùng Xuân Son Đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục tạo ra điều chỉnh về nhân sự trong trận đấu gặp Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026.

Vẻ đẹp, lịch sử và ý nghĩa của Dinh Độc Lập Dinh Độc Lập là kiến trúc hiếm hoi đạt đến sự hoàn mỹ trong việc kết hợp giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại phương Tây và triết lý phong thủy, đạo lý Á Đông.

Cựu HLV Senegal tố bị quỵt lương, đòi nợ gần 20 tỷ đồng HLV Pape Thiaw yêu cầu Liên đoàn bóng đá Senegal thanh toán gần 20 tỷ đồng tiền lương, thưởng và chi phí, nếu không sẽ đưa vụ việc ra tòa.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/8: Ban ngày nắng, chiều tối mưa dông Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/8 cho thấy thời tiết Thủ đô tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Việt Nam gửi điện chia buồn về trận động đất gây nhiều thương vọng tại Indonesia Được tin trận động đất mạnh gây nhiều thương vong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia.

Nợ nần, nhân viên trộm 120.000 USD của công ty ở Đà Nẵng Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc.

Động đất liên tiếp, Chính phủ Indonesia kích hoạt trung tâm ứng phó thảm họa Chính phủ Indonesia kích hoạt các trung tâm chỉ huy ứng phó thảm họa quốc gia, ưu tiên sơ tán các nạn nhân bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra.

Thái Lan đánh bại Singapore, rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026 Thái Lan đánh bại Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà ngày 18/8.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Chuyển trọng tâm sang chủ động phòng chống thiên tai Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phòng chống thiên tai sau khi lũ lụt, sạt lở liên tiếp khiến hàng chục người thiệt mạng.

Bị người phụ nữ túm chặt, kẻ cướp điện thoại ở TP.HCM bỏ xe chạy thoát thân Bị nam thanh niên đi xe Wave cướp điện thoại ở TP.HCM, người phụ nữ lập tức níu chặt khiến đối tượng phải bỏ xe, chạy bộ tẩu thoát.

Trực tiếp bóng đá Singapore 1-3 Thái Lan: Níu giữ hy vọng Trực tiếp bóng đá Singapore vs Thái Lan (20h ngày 15/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Singapore đấu với Thái Lan thuộc bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.