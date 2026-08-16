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Xuất bản ngày 16/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 16/08/2026 07:00 AM

Thợ xây phát hiện kho báu 271 tỷ đồng giấu trong bức tường tầng hầm

(VTC News) -

Nhóm thợ xây ở Bỉ vô cùng kinh ngạc khi tình cờ phát hiện ra kho vàng trị giá 271 tỷ đồng được giấu kín trong bức tường tầng hầm.

VTC News
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