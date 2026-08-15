Động đất liên tiếp, Chính phủ Indonesia kích hoạt trung tâm ứng phó thảm họa

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (BNPB), ông Suharyanto, cho biết chính phủ Indonesia đã kích hoạt các trung tâm chỉ huy ứng phó thảm họa trong cuộc họp phối hợp về ứng phó động đất xảy ra ở đông Nusa Tenggara.

Tất cả các cơ chế, phương tiện, nhân lực liên quan đến quản lý thảm họa sẽ được huy động, trong đó ưu tiên sơ tán các nạn nhân đang bị mắc kẹt sau trận động đất. Lực lượng cứu hộ sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng, bao gồm thực phẩm, đồ uống, nơi trú ẩn, máy phát điện và các nhu cầu khẩn cấp khác.

Trong khi đó, Tổng thống Prabowo Subianto tuyên bố chính phủ cam kết hành động nhanh chóng để giải quyết tác động của trận động đất, chỉ thị gửi viện trợ tổng thống (Banpres) ngay lập tức dưới hình thức 50 nghìn gói thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, cử một số quan chức chính phủ đến các khu vực động đất, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo các cộng đồng bị ảnh hưởng kịp thời nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Máy bay vận chuyển 50.000 gói viện trợ của Tổng thống cho người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Đông Nusa Tenggara. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống)

Ông Suharyanto cũng cho biết lực lượng phối hợp gồm Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia (Basarnas), Lực lượng quân đội (TNI) và Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) đã được huy động, tiến hành các hoạt động tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong các tòa nhà.

Bộ Công trình Công cộng sẽ điều động nhân lực và thiết bị hạng nặng để mở lại các tuyến đường giao thông bị sạt lở. Các trang thiết bị liên lạc dự phòng, như vệ tinh Starlink, cũng được chuẩn bị để đẩy nhanh quá trình khôi phục.

Tính đến 15 giờ 15/8, trận động đất 7,7 độ richter đã khiến 38 người thiệt mạng, nhiều người còn mất tích. Ngoài ra, hơn 2000 người đã tự sơ tán an toàn. Đáng chú ý, Cơ quan Khí tượng Indonesia thông báo trận động đất thứ hai trong ngày, mạnh 6,4 độ richter mới xảy ra ở Bắc Sumatra. Hiện không có cảnh báo sóng thần hay dư chấn và thiệt hại gây ra.

Tuấn Dũng ((VOV-Jakarta))