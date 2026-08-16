Cựu HLV Senegal tố bị quỵt lương, đòi nợ gần 20 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo truyền thông Senegal và bản sao tài liệu được trang thể thao Taggat đăng tải, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Senegal, ông Pape Bouna Thiaw, yêu cầu Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) thanh toán 747.000 USD (tương đương 19,5 tỷ đồng) tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi phí mà luật sư của ông cho rằng vẫn chưa được chi trả.

Các luật sư của HLV Pape Thiaw cho Liên đoàn 8 ngày để giải quyết khoản tiền theo thỏa thuận, trước khi có thể tiến hành các thủ tục pháp lý tại tòa án. Đơn kiện được hãng luật SCP Maitre Guedel Ndiaye et Associes gửi đi. Theo thông báo, hợp đồng của ông có thời hạn 36 tháng, từ ngày 1/3/2026 đến 28/2/2029, với mức lương hàng tháng khoảng 52.000 USD (khoảng 1,36 tỷ đồng).

HLV Pape Thiaw bị sa thải vì kết quả gây thất vọng của đội tuyển Senegal tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Các luật sư cho biết thân chủ không nhận được bất kỳ khoản lương nào từ tháng 3 đến tháng 8, khiến số tiền lương còn thiếu lên tới khoảng 317.000 USD (khoảng 8,3 tỷ đồng).

Thông báo cũng liệt kê khoảng 158.000 USD (tương đương 4,1 tỷ đồng) là phần tiền thưởng ký hợp đồng chưa thanh toán, cùng 52.000 USD là khoản thưởng đặc biệt theo hợp đồng.

Các yêu cầu thanh toán bổ sung gồm khoảng 20.800 USD (tương đương 543 triệu đồng) tiền hỗ trợ nhà ở, 1.850 USD (tương đương 48 triệu đồng) tiền nhiên liệu và khoảng 18.500 USD (tương đương 483 triệu đồng) chi phí mà Thiaw cho biết ông đã tự bỏ tiền túi để chi trả.

Đại diện của ông Thiaw cho biết hóa đơn chứng minh các khoản chi phí này đã được gửi tới FSF từ tháng 5 nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn trả.

Thiaw cũng yêu cầu thanh toán thêm 176.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng) tiền thưởng dẫn dắt đội tuyển Senegal tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) và thành tích giành quyền tham dự World Cup 2026.

Ngày 11/7, FSF quyết định bắt đầu quá trình chấm dứt hợp đồng với HLV Pape Thiaw và toàn bộ ban huấn luyện sau màn trình diễn gây thất vọng của Senegal tại World Cup 2026. Senegal bị loại ở vòng 32 đội dù từng dẫn trước Bỉ 2-0, trước khi để thua chung cuộc 2-3 sau hiệp phụ.

Vấn đề hợp đồng vốn đã căng thẳng từ trước khi vị huấn luyện viên bị sa thải. Chủ tịch FSF Abdoulaye Fall cho biết hồi tháng 7 rằng niềm tin giữa HLV và Liên đoàn đã đổ vỡ sau những bất đồng liên quan đến mức lương và bản hợp đồng mới của ông.

Hiện tại, FSF chưa đưa ra phản hồi công khai về yêu cầu mới nhất của HLV Pape Thiaw.