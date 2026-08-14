(VTC News) -

Hãy tưởng tượng một thứ có rất nhiều chìa khóa cùng lúc, chúng nằm san sát nhau, có chiếc dài, chiếc ngắn, thậm chí có những chiếc mang hình dáng khác nhau. Thế nhưng, dù có bao nhiêu chiếc đi nữa, chúng lại chẳng thể mở được bất kỳ cánh cửa nào.

Đây chính là điểm khiến câu đố “Cái gì có rất nhiều chìa khóa nhưng không mở được cánh cửa nào?“ trở nên thú vị.

Cái gì có rất nhiều chìa khóa nhưng không mở được cánh cửa nào?. (Ảnh minh hoạ)

Nếu suy nghĩ theo nghĩa thông thường, người chơi có thể hình dung ra một người thợ khóa, một cửa hàng bán khóa hoặc một chùm chìa khóa khổng lồ. Tuy nhiên, những cách liên tưởng này nhanh chóng đưa bạn vào ngõ cụt.

Bởi có lẽ vấn đề không nằm ở số lượng chìa khóa, mà nằm ở chính từ “chìa khóa”.

Trong tiếng Việt, một từ có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau. Có những thứ mang tên gọi giống với vật quen thuộc nhưng chức năng lại hoàn toàn khác. Vì vậy, thay vì tiếp tục tìm một nơi chứa hàng trăm chiếc chìa khóa kim loại, hãy thử nghĩ đến những vật xung quanh mà chúng ta thường gọi bằng một cái tên khác.

Một gợi ý nữa, thứ bạn đang tìm có thể xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày và rất quen thuộc với nhiều người. Nó có “chìa khóa”, nhưng những chiếc chìa khóa này không hề được tra vào ổ khóa. Chúng có một nhiệm vụ khác, và khi được sử dụng đúng cách, chúng có thể tạo ra điều khá thú vị.

Vậy bạn đã đoán ra đó là gì chưa? Hãy để lại đáp án của mình ở phần bình luận nhé!.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.