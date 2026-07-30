  • logo
Xuất bản ngày 30/07/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 30/07/2026 12:00 AM

Câu đố hack não: Cái gì càng cất lại càng thấy?

(VTC News) -

Nếu nghĩ rằng việc cất giấu một thứ gì đó sẽ làm nó biến mất khỏi tầm mắt, có lẽ bạn sẽ phải giật mình suy ngẫm lại trước câu đố cực kỳ hóc húa này.

Bình thường, khi ta chủ động cất một vật vào tủ hay giấu kín vào góc sâu, vật đó sẽ khuất khỏi tầm nhìn. Thế nhưng trong thế giới đố mẹo đầy bất ngờ của tiếng Việt, lại tồn tại một thứ vô cùng kỳ lạ: bạn càng thực hiện hành động “cất” nó đi bao nhiêu lần, thì nó lại càng hiện ra rõ mồn một trước mắt bạn bấy nhiêu.

Sự vô lý đầy thú vị này làm khó không biết bao nhiêu người, khiến ai nấy đều phải gãi đầu bứt tóc vì suy đoán mãi vẫn chưa ra. Liệu bạn có đủ sự nhanh trí để giải mã được quy luật ngược đời này?

Câu đố hack não: Cái gì càng cất lại càng thấy? (Ảnh minh họa)

Câu đố hack não: Cái gì càng cất lại càng thấy? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

KHÁNH SƠN
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7: Mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7: Mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng
Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Tăng giảm trái chiều
Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Tăng giảm trái chiều
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông
Cùng chuyên mục
Tin mới
PVF vô địch giải U17 Quốc gia 2026

PVF vô địch giải U17 Quốc gia 2026

U17 PVF đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Huế tại trận chung kết, qua đó chính thức lên ngôi vô địch giải U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

Xem thêm