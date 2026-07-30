(VTC News) -

Bình thường, khi ta chủ động cất một vật vào tủ hay giấu kín vào góc sâu, vật đó sẽ khuất khỏi tầm nhìn. Thế nhưng trong thế giới đố mẹo đầy bất ngờ của tiếng Việt, lại tồn tại một thứ vô cùng kỳ lạ: bạn càng thực hiện hành động “cất” nó đi bao nhiêu lần, thì nó lại càng hiện ra rõ mồn một trước mắt bạn bấy nhiêu.

Sự vô lý đầy thú vị này làm khó không biết bao nhiêu người, khiến ai nấy đều phải gãi đầu bứt tóc vì suy đoán mãi vẫn chưa ra. Liệu bạn có đủ sự nhanh trí để giải mã được quy luật ngược đời này?

Câu đố hack não: Cái gì càng cất lại càng thấy? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.