Chủ tịch Tập Cận Bình: Chuyển trọng tâm sang chủ động phòng chống thiên tai

(VTC News) -

Ngày 15/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ và ứng phó với thiên tai của nước này, sau hàng loạt trận lũ lụt và sạt lở đất gây chết người trong mùa hè năm nay.

Phát biểu của ông Tập Cận Bình về nỗ lực ứng phó thiên tai được đăng trên Tạp chí Cầu Thị, cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi đất nước tỷ dân hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong năm cùng hàng loạt vụ sạt lở khiến hàng chục người thiệt mạng.

“Khi tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp diễn, các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, bão và hạn hán đang gia tăng đáng kể, làm trầm trọng thêm mức độ tàn phá của chúng”, Tạp chí Cầu Thị dẫn lời ông Tập.

Trung Quốc hứng chịu nhiều thiên tai trong năm nay. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch nước Trung Quốc kêu gọi chuyển trọng tâm sang phòng chống thiên tai, tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời khắc phục những thiết sót trong cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ lụt và thoát nước ở miền Bắc Trung Quốc.

Cơn bão mạnh nhất ở Trung Quốc trong năm nay gây ra những đợt mưa dữ dội tại thủ đô Bắc Kinh, khiến nhiều tuyến đường quan trọng bị ngập và nhiều phương tiện mắc kẹt. Bão cũng gây ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn của đất nước.

Tháng trước, các vụ sạt lở đất do lũ quét gây ra tại tỉnh Cam Túc khiến 25 người thiệt mạng. Trong khi đó, một vụ sạt lở khác tại thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc, xảy ra sau khi một phần núi đổ sập, đã khiến 51 người tử vong.

Trung Quốc ngày càng phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết có sức tàn phá lớn mà giới khoa học cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu.

Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng trong năm nay khi hiện tượng El Nino làm nhiệt độ tăng cao, đồng thời góp phần khiến các cơn bão xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn.

Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ “không ngừng nâng cao năng lực và trình độ phòng ngừa, ứng phó với các loại thiên tai, đồng thời bảo vệ hiệu quả tính mạng, tài sản của người dân và sự ổn định xã hội”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh không được để những rủi ro do thiên tai lan sang các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, lương thực và an sinh xã hội. Ông cũng kêu gọi tăng cường ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), máy bay không người lái (UAV) và công nghệ viễn thám vệ tinh trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.