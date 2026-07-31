Hà Nội: 10 dự án chống ngập phát huy hiệu quả, các điểm ngập rút nước nhanh hơn

(VTC News) -

Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, tình trạng biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là mưa lớn bất thường, xảy ra ngày càng thường xuyên, gây úng ngập, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân, trong đó có Hà Nội.

Từ thực trạng đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xác định úng ngập là 1 trong 5 điểm nghẽn được chỉ đạo giải quyết với quyết tâm chính trị rất cao của toàn hệ thống.

Thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong giai đoạn trước mắt triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp (bao gồm 5 dự án về hệ thống và 5 dự án hồ điều hòa) để đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026.

Sau các trận mưa vừa qua, nhiều điểm ngập ở Hà Nội đã được kiểm soát tốt hơn, thời gian rút nước giảm.

Mục tiêu các dự án khẩn cấp là từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch, tăng cường kết nối với hệ thống hiện có, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và góp phần giảm số điểm úng ngập, diện ngập, độ sâu ngập và thời gian ngập so với những trận mưa có cường độ tương đương các năm trước đây.

Sau hơn 4 tháng thi công, các dự án thoát nước (10 dự án khẩn cấp, trạm bơm Phú Thượng, Hồ Cự Khối…) cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ tiêu thoát nước đã phát huy hiệu quả rõ rệt theo mục tiêu dự án đề ra; giảm số điểm ngập, thời gian ngập, độ sâu ngập, diện ngập…

Qua theo dõi, đánh giá các trận mưa vừa qua, trong đó có khu vực ghi nhận một số khu vực lượng mưa trên 100mm, nhiều điểm ngập đã được kiểm soát tốt hơn, thời gian rút nước giảm, năng lực vận hành của hệ thống được cải thiện rõ hơn.

Ghi nhận khu vực Võ Chí Công, Ressco, Eco Home, Mỹ Đình ngập nhẹ khoảng 15-20cm và nước rút ngay trong khoảng 30 phút khi hết mưa; các điểm úng ngập khu vực Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ressco, Eco Home, Ciputra, An Khánh khả năng tiêu thoát nước được cải thiện; không phát sinh ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn.

Trên địa bàn thành phố không xuất hiện điểm ngập sâu và thời gian ngập kéo dài ảnh hưởng lớn đến giao thông qua các điểm ngập.

Theo Sở Xây dựng TP Hà Nội, tại các đô thị hiện đại trên thế giới (như Thượng Hải, Seoul, London, New York …), với các trận mưa có cường độ 100mm/h cũng chưa thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngập úng, các giải pháp hiện nay là giúp giảm thiệt hại và rút ngắn thời gian ngập.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì công tác nạo vét, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập trọng yếu và hoàn thiện quy trình vận hành các công trình mới sau mỗi trận mưa nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đồng thời, thành phố xây dựng các phương án phân luồng giao thông tương ứng với từng cấp độ ngập để hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Về lâu dài, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước theo quy hoạch, ưu tiên các công trình đầu mối, hồ điều hòa và trạm bơm tại các lưu vực trọng điểm. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nghiên cứu áp dụng mô hình “thành phố bọt biển”, kết hợp các giải pháp giữ nước, thấm nước và tái sử dụng nước mưa nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững.

Các giải pháp trước mắt và lâu dài được kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước của Thủ đô, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.