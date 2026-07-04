Loạt nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên sau giải phóng mặt bằng vành đai 2,5

Sau giải phóng mặt bằng dự án vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, hàng loạt nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện, gây mất mỹ quan và thiếu an toàn.
Video: Loạt nhà siêu mỏng, kỳ dị mọc lên sau giải phóng mặt bằng vành đai 2,5.
Để đảm bảo phần công trình còn lại không bị ảnh hưởng, nhiều chủ nhà phải sử dụng cột thép, khung sắt và các kết cấu chống đỡ tạm thời. Phía sau lớp gia cố là những căn nhà nằm sát khu vực dự án đang được thi công.
Không ít hộ dân cũng tranh thủ sửa chữa, cải tạo phần diện tích còn lại sau khi hoàn tất việc giải phóng mặt bằng nhằm tiếp tục sử dụng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.
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Khi việc giải phóng mặt bằng để thi công dự án mở rộng đường vành đai 3 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hoàn tất cũng là lúc những căn nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên nhan nhản hai bên dự án nghìn tỷ đồng này.
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