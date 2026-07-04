Loạt nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên sau giải phóng mặt bằng vành đai 2,5

Bà Hoa, một người dân phường Khương Đình cho biết, sau khi dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhiều căn nhà bị cắt xén trở nên quá nhỏ và méo mó. “Không ít ngôi nhà chỉ còn lại một phần diện tích rất nhỏ. Do tiền đền bù cũng không nhiều nên một số hộ có nhà liền kề đã tính đến phương án hợp thửa rồi chuyển nhượng để thuận lợi hơn”, bà Hoa nói.