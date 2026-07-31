  • logo
Xuất bản ngày 31/07/2026 06:05 PM
Cập nhật lúc 06:45 PM ngày 31/07/2026

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426 về việc bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo đó, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được Thủ tướng bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/9.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: Báo Công Thương)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: Báo Công Thương)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng...

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, công nghiệp luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm.

Bộ Công Thương cũng quản lý: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao (không bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin và công nghiệp công nghệ số); cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; dịch vụ logistics; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7: Mưa từ đêm đến sáng, cảnh báo dông lốc
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7: Mưa từ đêm đến sáng, cảnh báo dông lốc
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng trên Indonesia
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng trên Indonesia
Giá vàng hôm nay 29/7: Tiếp tục giảm nhẹ
Giá vàng hôm nay 29/7: Tiếp tục giảm nhẹ
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông
Cùng chuyên mục
Tin mới
Cha 60 tuổi hiến thận cứu con trai

Cha 60 tuổi hiến thận cứu con trai

Người cha 60 tuổi quyết định hiến một quả thận cứu con trai 32 tuổi suy thận giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân thoát cảnh lọc máu ba lần mỗi tuần.

Xem thêm