Toàn cảnh 53km Vành đai 3,5 Hà Nội với loạt dự án nghìn tỷ đang thành hình

Vành đai 3,5 Hà Nội dài khoảng 53km đang dần thành hình với loạt dự án cầu, nút giao trọng điểm, kỳ vọng tăng kết nối và giảm áp lực giao thông.
Toàn cảnh 53km Vành đai 3,5 Hà Nội
Tuyến đi qua nhiều khu đô thị lớn và giao cắt với các trục đường như Quang Trung, Thanh Bình, Lê Quang Đạo kéo dài. Dù hạ tầng đã được đầu tư, khu vực này vẫn thường xảy ra ùn tắc, đặc biệt qua địa bàn Hà Đông do lưu lượng phương tiện lớn và ảnh hưởng từ việc tổ chức làn riêng xe buýt nhanh BRT.
Tại công trường, các nhánh cầu cong đang dần thành hình, tạo nên nút giao thông đa tầng nhằm tăng khả năng kết nối và phân luồng phương tiện.
Ở phía Bắc tuyến, đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 dài khoảng 3,5km đang trong giai đoạn xây dựng và giải phóng mặt bằng.
Hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Thượng Cát đã hoàn thành. Các đơn vị thi công đang chờ tiếp nhận thêm mặt bằng sạch để triển khai những hạng mục còn lại của dự án.
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