(VTC News) -

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) vừa diễn ra tối 31/7 với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm - người đẹp mang hai dòng máu Việt và Anh đến từ TP.HCM.

Các danh hiệu Á hậu 1,2,3,4 lần lượt thuộc về Ngô Bảo Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi.

Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.

Ngay từ đầu cuộc thi, Emoura Phạm (Phạm Chấn Phương) đã là một trong những gương mặt mới nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Sở hữu chiều cao 1m7 cùng số đo hình thể 80-60-92cm, cô gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, hiện đại và thần thái cuốn hút. Mang hai dòng máu Việt - Anh, người đẹp được khán giả ưu ái gọi là “bông hồng lai” của mùa giải.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ, Emoura Phạm lựa chọn trở về TP.HCM thay vì tiếp tục phát triển ở nước ngoài. Từ đầu năm 2025 đến nay, người đẹp sinh năm 2000 bắt đầu xây dựng công việc tại Việt Nam, đồng thời dành nhiều thời gian để học tiếng Việt, rèn luyện kỹ năng trình diễn và chuẩn bị cho Miss Grand Vietnam 2026.

Sắc vóc tân Miss Grand Vietnam 2026.

Tại phần thi ứng xử trong top 5, khi nhận được câu hỏi chung: “Nếu có cơ hội giới thiệu về TP.HCM cho bạn bè nước ngoài, bạn sẽ nói điều gì?”, Emoura Phạm chọn trả lời bằng tiếng Anh.

Người đẹp cho rằng câu trả lời không nằm trong sách vở, những điểm đến hay các cuốn hướng dẫn du lịch. Nó nằm ngay trong nguồn năng lượng và nhịp đập của thành phố chúng ta. Dù mọi người đang tìm kiếm một khoảng thời gian bình yên, tĩnh lặng trong những con hẻm nhỏ hay muốn hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp, hối hả, TP.HCM đều có tất cả.

“Tôi muốn chia sẻ rằng con người nơi đây luôn đong đầy lòng tốt, trao gửi sự kết nối chỉ đơn giản qua những nụ cười. TP.HCM đặc biệt đến thế là bởi vì khi mọi người đến đây, họ đều không muốn rời đi. Họ yêu nơi này. Họ yêu ngay lập tức, họ muốn ở lại và chẳng bao giờ muốn chia xa”, cô nói.

Miss Grand Vietnam đã tổ chức được 5 mùa giải. Trước đó, các người đẹp từng đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh và Nguyễn Thị Yến Nhi. Mùa giải năm nay tiếp tục mở rộng độ tuổi dự thi khi các thí sinh từ 18 đến 35 tuổi đều có thể đăng ký, nhằm đồng nhất với quy định của cuộc thi quốc tế.

Với chiến thắng này, Emoura Phạm sẽ kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 diễn ra vào tháng 10 tại Ấn Độ.