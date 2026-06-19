Hình hài tuyến đường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy sau gần 3 tháng thi công

Toàn cảnh tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy sau gần 3 tháng thi công
Sau nhiều năm triển khai gặp không ít vướng mắc về nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường Vành đai 2,5 của Hà Nội đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét khi nhiều đoạn tuyến được đẩy nhanh tiến độ thi công. Giữa tháng 6, không khí xây dựng trên công trường diễn ra khẩn trương với mục tiêu sớm đưa tuyến đường vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.
Được quy hoạch là tuyến giao thông kết nối giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, đường Vành đai 2,5 giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hạ tầng giao thông của Thủ đô. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ chia sẻ lưu lượng phương tiện với các trục giao thông hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực phát triển đô thị.
Trong số các đoạn đang được triển khai, đoạn tuyến đi qua địa bàn phường Cầu Giấy đang có nhiều thay đổi rõ rệt. Dự án tại đây có chiều dài hơn 1,1 km với mặt cắt ngang rộng 50 m.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng dài khoảng 420 m đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Trên phần diện tích đã được bàn giao, các đơn vị thi công đang triển khai nhiều hạng mục nhằm sớm hoàn thiện tuyến đường theo kế hoạch.
Trong khi đó, đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ dài khoảng 710 m được triển khai theo lệnh công trình khẩn cấp của UBND TP Hà Nội.
Sau gần 3 tháng kể từ khi triển khai thi công, tuyến đường dần hiện rõ hình hài. Nhiều đoạn nền đường được hình thành, mặt bằng thi công được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hạng mục tiếp theo.
Tại công trường, các đơn vị thi công đang tập trung thực hiện công tác đắp nền, trải đá và lu lèn mặt đường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai song song để bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Đáng chú ý, hạng mục cống và hệ thống thoát nước đang được thi công đồng bộ trên toàn tuyến.
Ở khu vực kết nối với đường Dương Đình Nghệ, công tác giải phóng mặt bằng hiện cũng đang được hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Tại khu vực khu đô thị mới Dịch Vọng, không khí thi công diễn ra sôi động với nhiều phương tiện cơ giới hoạt động liên tục.
Các hạng mục nền đường, hạ tầng kỹ thuật và thoát nước được triển khai song song nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.
Theo quy hoạch, tuyến Vành đai 2,5 có tổng chiều dài khoảng 19,64 km, bắt đầu từ khu đô thị Ciputra và kết nối tới nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì.
Tuyến đường đi qua nhiều khu vực của Hà Nội và được chia thành 13 đoạn đầu tư.
Khi toàn tuyến được khép kín, Vành đai 2,5 sẽ góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đặc biệt là Vành đai 2 và Vành đai 3. Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông khung của Thủ đô, mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo thêm động lực cho các hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ tại những khu vực tuyến đường đi qua.
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