Diễn đàn Conviction 2026 thúc đẩy AI, blockchain và tài sản số tại Việt Nam

(VTC News) -

Chia sẻ tại buổi họp báo khởi động Ngày hội công nghệ TP.HCM - Conviction 2026 vào chiều 31/7, ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM, cho biết sự kiện hướng tới kết nối chính sách, công nghệ, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Qua đó, hình thành một diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp cùng kiến tạo những cơ hội phát triển mới.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế - xã hội, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và tài chính của khu vực”, ông nhấn mạnh.

Các chuyên gia chia sẻ về Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026. (Ảnh: Ngọc Duy)

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Luật Công nghiệp Công nghệ số đã có hiệu lực, đồng thời AI và blockchain được Thủ tướng đưa vào danh mục công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định 21/2026.

Với thông điệp “Real World, Real Movement” (Giá trị thực, Hành động thực), Conviction 2026 phản ánh sự chuyển dịch của Blockchain và AI từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, tập trung vào các mô hình có khả năng tạo ra giá trị và mở rộng quy mô.

Theo ban tổ chức, ngày đầu tiên sự kiện tập trung vào blockchain và tài sản số với các chủ đề như token hóa tài sản (RWA), stablecoin, thanh toán xuyên biên giới, mô hình sandbox, phát triển thị trường vốn và lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Điểm nhấn là phiên tọa đàm về chính sách với sự tham gia của đại diện Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, VCCI cùng các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ.

Ngày thứ hai dành cho trí tuệ nhân tạo, tập trung vào các bài toán ứng dụng AI trong doanh nghiệp như AI Agent, tự động hóa quy trình, AI trong tài chính và tối ưu vận hành. Người tham dự cũng sẽ được trải nghiệm nhiều giải pháp AI đang triển khai trên thị trường.

Bên cạnh các phiên thảo luận, Conviction 2026 còn tổ chức hơn 30 gian hàng triển lãm công nghệ, lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh NFT “50 năm Thành phố Anh hùng” và các hoạt động kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp, startup và quỹ đầu tư.

Ông Phạm Thái Lai, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Thông tin kinh tế thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành diễn đàn kết nối chính sách, công nghệ và đầu tư, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy ứng dụng AI, tài sản số và tạo ra những tác động lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Được biết, Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 14 - 15/8 tại TP.HCM, do Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM (EIC), Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA) và hệ sinh thái Ninety Eight tổ chức.