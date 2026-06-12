(VTC News) -

Dân mạng đang rần rần truyền tai nhau câu đố tưởng không khó mà khó không tưởng: "Từ tiếng Việt nào để nguyên là cha, thêm dấu sắc vẫn là cha?".

Câu hỏi ngắn gọn này nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác cao. Nhiều người thậm chí phải thốt lên rằng "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" trước sự biến hóa quá đỗi ảo diệu của các thanh điệu.

Thay vì bó hẹp trong từ "cha" thông thường, người chơi cần mở rộng tư duy sang các từ đồng nghĩa hoặc tiếng địa phương phổ biến ở các vùng miền. Điểm thú vị là khi một từ gốc đang ở thanh ngang (không dấu) được thêm một dấu sắc, nó sẽ lập tức "biến hình" thành một từ mới về mặt chữ viết nhưng cả hai từ này đều cùng chỉ về một người bố kính yêu.

Từ tiếng Việt nào để nguyên là cha, thêm dấu sắc vẫn là cha? (Ảnh minh họa)

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