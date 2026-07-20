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Xuất bản ngày 20/07/2026 05:30 PM
Xuất bản ngày 20/07/2026 05:30 PM

Làm sao đi 10 bước mà vẫn đứng nguyên chỗ?

(VTC News) -

"Làm sao đi 10 bước mà vẫn đứng nguyên chỗ?" là câu đố mẹo thử khả năng quan sát, khiến nhiều người trả lời sai ngay từ lần đầu.

Có những câu hỏi không cần kiến thức khó, cũng chẳng cần tính toán phức tạp. Chỉ cần trả lời theo thói quen, bạn đã rất dễ rơi vào “cái bẫy” mà câu đố giăng sẵn.

“Làm sao đi 10 bước mà vẫn đứng nguyên chỗ?” là một ví dụ điển hình.

Lần đầu nghe, nhiều người lập tức nghĩ đến những tình huống kỳ lạ như đi trên máy chạy bộ, bước trong thang máy hay thậm chí là một trò ảo thuật. Càng cố tìm lời giải theo hướng đặc biệt, đáp án lại càng xa.

Làm sao đi 10 bước mà vẫn đứng nguyên chỗ?. (Ảnh minh hoạ)

Làm sao đi 10 bước mà vẫn đứng nguyên chỗ?. (Ảnh minh hoạ)

Điều thú vị là đề bài không hề yêu cầu bạn phải di chuyển từ điểm này sang điểm khác. Nó chỉ nói rằng hãy đi 10 bước, còn việc có thay đổi vị trí hay không lại là một câu chuyện khác.

Đó cũng là lý do rất nhiều người đọc lướt qua câu hỏi rồi tự thêm điều kiện vào trong đầu mình. Chỉ khi bỏ đi những suy luận thừa, lời giải mới dần hiện ra.

Đây là kiểu câu đố kiểm tra khả năng quan sát câu chữ nhiều hơn là kiến thức. Đôi khi, đáp án nằm ngay trong cách đặt câu hỏi chứ không phải ở điều gì quá phức tạp.

Bạn sẽ chọn cách nào để đi đủ 10 bước mà vẫn đứng nguyên chỗ? Hãy thử suy nghĩ trước khi xem đáp án và kiểm tra xem cách lý giải của bạn có giống với nhiều người khác hay không.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

Lam Yên
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