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Xuất bản ngày 21/07/2026 06:32 AM
Xuất bản ngày 21/07/2026 06:32 AM

Con gì có đầu dê mà mình là ốc?

(VTC News) -

Thế giới câu đố dân gian luôn đầy bất ngờ, bức ảnh minh họa sinh vật mang 'đầu dê thân ốc' độc đáo đang khiến nhiều người tò mò.

Ngay khi bức ảnh minh họa vừa xuất hiện, sự kết hợp độc lạ giữa đầu của chú dê và chiếc vỏ ốc sần sùi đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn qua, nhiều người sẽ ngỡ đây là sinh vật bước ra từ thế giới thần thoại hay sản phẩm hư cấu của trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng, nét vẽ ngộ nghĩnh cùng dòng chữ đố to rõ phía trên lại chính là bẫy tư duy cực kỳ khéo léo.

Trong kho tàng văn học dân gian, những câu đố hình ảnh không chỉ đơn thuần là sự miêu tả trực quan, mà thường ẩn chứa nghệ thuật đồng âm hoặc chơi chữ vô cùng tài tình. Chiếc đầu dê và phần thân ốc tưởng chừng không liên quan lại là hai mảnh ghép hoàn hảo để thử thách độ nhanh nhạy của trí não.

Có người cho rằng đây là loài vật có thật trong đời sống thường ngày nhưng mang tên gọi đặc biệt, số khác lại khẳng định đây hoàn toàn là một ẩn số ngôn ngữ đầy bất ngờ. Bạn đã có câu trả lời cho riêng mình chưa? Hãy nhìn thật kỹ bức tranh, vận dụng khả năng liên tưởng và để lại suy đoán của bạn ngay bên dưới nhé!

Con gì có đầu dê mà mình là ốc? (Ảnh minh họa)

Con gì có đầu dê mà mình là ốc? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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