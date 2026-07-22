Vì sao hai đời hoàng hậu của Lưu Thiện đều là con gái Trương Phi?

(VTC News) -

Trong suốt cuộc đời trị vì của mình, Lưu Thiện - con trai Lưu Bị và là vị vua thứ hai của nhà Thục Hán thời Tam quốc - có hai lần lập hoàng hậu và cả hai người đều là ái nữ của danh tướng Trương Phi.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra: Quan Vũ và Trương Phi đều là anh em kết nghĩa vườn đào, từng vào sinh ra tử cùng Lưu Bị lập nên cơ đồ Thục Hán, tại sao con gái của Quan Vũ lại không bao giờ chạm tay được tới phượng ấn, tại sao gia đình Trương Phi lại được thiên vị đến vậy?

Chính sử không để lại những lý giải trực tiếp, nhưng qua lăng kính phân tích chính trị và văn hóa đương thời, các sử gia đã bóc tách được những ẩn ý sâu xa đằng sau cuộc hôn nhân hoàng tộc này và cho biết đó là mạng lưới toan tính chính trị nhằm cân bằng quyền lực và ổn định triều chính.

Nghệ thuật cân bằng quyền lực của Lưu Bị

Để hiểu rõ căn nguyên, hãy nhìn lại cấu trúc quyền lực trong giai đoạn đầu thành lập nhà Thục Hán. Sau khi Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, Quan Vũ được phong làm Tiền Tướng quân, vị trí đứng đầu trong quân đội và được giao trọng trách trấn thủ vùng đất chiến lược Kinh Châu. Sự tín nhiệm tuyệt đối này đã đưa quyền lực và tầm ảnh hưởng của Quan Vũ lên mức đỉnh điểm.

Ngược lại, Trương Phi dù sở hữu những chiến công hiển hách không kém, nhưng xét về tước vị lẫn binh quyền thực tế vẫn phải xếp sau Quan Vũ một bậc.

Nhiều nhà sử học suy đoán, việc Lưu Bị sắp xếp cho con gái lớn của Trương Phi làm thái tử phi, sau này sắc phong hoàng hậu, vừa củng cố quan hệ với nhà họ Trương vừa giúp cân bằng thế lực công thần, duy trì sự đoàn kết nội bộ. (Ảnh: RN)

Từ thực tế này, các nhà phân tích lịch sử suy luận rằng, việc Lưu Bị định đoạt hôn sự cho Thái tử Lưu Thiện với trưởng nữ của Trương Phi không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Đây là một nước cờ chính trị cao tay nhằm tạo ra thế cân bằng giữa hai đại công thần.

Bằng cách dùng quyền lực chính trị ở tiền triều ban cho Quan Vũ và trao vinh quang ngoại thích ở hậu cung cho gia tộc Trương Phi, Lưu Bị đã khéo léo duy trì sự ổn định và đoàn kết nội bộ của chính quyền Thục Hán.

Lợi thế xuất thân và giáo dục

Tuy nhiên, chính trị không phải là yếu tố duy nhất quyết định ngôi vị hoàng hậu. Theo tiêu chuẩn của xã hội phong kiến, một hoàng hậu phải hội tụ đủ các yếu tố “mẫu nghi thiên hạ, hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục”. Trong tiêu chí này, hậu duệ của Trương Phi lại nắm giữ lợi thế vượt trội.

Các ghi chép từ “Tam quốc chí” và nhận xét của danh tướng Lục Tốn của Đông Ngô đều chỉ ra rằng Quan Vũ là người có bản tính kiêu ngạo và tự phụ. Trong văn hóa dân gian, con gái của Quan Vũ cũng được miêu tả là người thừa hưởng tính cách cương liệt của cha, tinh thông võ nghệ, đến mức được gán cho biệt danh “Hổ nữ”. Cô gái có tính cách mạnh mẽ như vậy khó lòng phù hợp với những quy củ nghiêm ngặt của chốn hậu cung.

Trái ngược với hình ảnh một võ tướng thô lỗ thường thấy trên phim ảnh và tiểu thuyết, chính sử ghi nhận Trương Phi là người học thức cao, giỏi thư pháp và hội họa. Đặc biệt, vợ của Trương Phi là Hạ Hầu thị, một tiểu thư xuất thân từ danh gia vọng tộc (tộc Hạ Hầu của Tào Ngụy). Nhờ gene di truyền và môi trường giáo dục bài bản từ gia đình bên ngoại, hai người con gái của Trương Phi lớn lên với phong thái đoan trang, nền nã, hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe dành cho bậc mẫu nghi.

Hai con gái của Trương Phi được giáo dục tốt từ nhỏ, phù hợp hơn với hình tượng mẫu nghi thiên hạ, hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục“ mà người xưa kỳ vọng ở hoàng hậu. (Ảnh: SH)

Chữ ”duyên“ và kỷ lục hiếm có trong lịch sử

Năm 237, Kính Ai Hoàng hậu (trưởng nữ của Trương Phi) không may qua đời vì bạo bệnh. Việc lập tân hậu trở thành vấn đề cấp bách của triều đình Thục Hán. Lúc bấy giờ, ”Hổ nữ“ của Quan Vũ đã được gả cho con trai của Lý Khôi, một trọng thần của triều đình, do đó tự nhiên mất đi cơ hội bước vào hoàng cung.

Đứng trước tình thế này, Lưu Thiện quyết định nạp thứ nữ của Trương Phi làm phi, sau đó chính thức phong hậu.

Sự kiện này đã giúp gia tộc họ Trương lập nên kỷ lục hiếm hoi trong lịch sử Trung Hoa, hai chị em ruột nối tiếp nhau ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Khác với người chị mệnh bạc, vị kế hậu họ Trương đã đồng hành với Lưu Thiện qua bao thăng trầm. Khi nhà Thục Hán diệt vong (năm 263) và Lưu Thiện bị đưa đến Lạc Dương với tước hiệu An Lạc Công, bà đi theo phò tá chồng đến cuối đời.

Có thể thấy, việc hai đời hoàng hậu của Lưu Thiện đều xuất thân từ gia tộc Trương Phi tuyệt đối không phải là một sự thiên vị mà là bức tranh phản chiếu trọn vẹn nghệ thuật nhân sự của Lưu Bị, kết hợp giữa việc cân bằng các thế lực quyền thần, củng cố sự vững chắc của hoàng quyền, đồng thời đảm bảo sự phù hợp về mặt văn hóa và thực trạng hôn nhân đương thời. Những cuộc hôn nhân chính trị này đã góp phần không nhỏ vào việc duy trì sự ổn định của vương triều Thục Hán trong những ngày đầu đầy giông bão.