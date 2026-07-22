Vì sao bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan gây sốt, lập kỷ lục phòng vé?

(VTC News) -

Chỉ sau ba ngày công chiếu, The Odyssey thu về 264,1 triệu USD trên toàn cầu, trong đó 124,5 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ và 139,6 triệu USD từ quốc tế. Đây là một trong ba phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2026.

Tại Việt Nam, bộ phim cũng nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” khi trở thành tác phẩm của Christopher Nolan có lượng vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay, đồng thời lập kỷ lục doanh thu suất chiếu IMAX trong ngày đầu phát hành.

“The Odyssey” là hiện tượng điện ảnh của năm 2026.

Điều đáng nói, The Odyssey không phải phần tiếp theo của một thương hiệu ăn khách, cũng không thuộc bất kỳ “vũ trụ điện ảnh” nào. Phim dài gần ba tiếng, được gắn nhãn R và chuyển thể từ sử thi Hy Lạp có tuổi đời khoảng 3.000 năm. Với nhiều nhà phát hành, đây là những yếu tố tiềm ẩn rủi ro thương mại.

Thế nhưng, Christopher Nolan một lần nữa chứng minh ông có thể biến một dự án tưởng như “khó bán vé” thành sự kiện điện ảnh toàn cầu.

Thương hiệu Christopher Nolan

Trong nhiều năm qua, Christopher Nolan được xem là một trong số rất ít đạo diễn Hollywood sở hữu sức hút ngang một thương hiệu điện ảnh.

Nếu phần lớn bom tấn hiện nay thành công nhờ dựa vào các thương hiệu có sẵn như Marvel, DC hay Fast & Furious, các tác phẩm của Nolan lại chinh phục khán giả chủ yếu bằng tên tuổi của chính ông. Từ Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkirk đến Oppenheimer, mỗi dự án đều mang dấu ấn riêng về cách kể chuyện và ngôn ngữ điện ảnh.

Christopher Nolan tiếp tục khẳng định vị thế đạo diễn bảo chứng phòng vé khi The Odyssey lập kỷ lục doanh thu.

Sau thành công vang dội của Oppenheimer năm 2023 - bộ phim thu gần 1 tỷ USD và giành tượng vàng Oscar Phim xuất sắc nhất - sức ảnh hưởng của Christopher Nolan càng được củng cố. Vì vậy, ngay khi Universal Pictures công bố ông sẽ chuyển thể The Odyssey, dự án trở thành một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm 2026.

Giới phân tích nhận định, rất nhiều khán giả mua vé đơn giản vì muốn xem “Christopher Nolan sẽ kể câu chuyện này như thế nào”, thay vì chỉ quan tâm đến nội dung của sử thi Hy Lạp.

Một sử thi 3.000 năm tuổi nhưng rất gần gũi

Khác với nhiều bộ phim thần thoại vốn tập trung vào những trận chiến hoành tráng hay quyền năng của các vị thần, The Odyssey lựa chọn hướng tiếp cận thiên về tâm lý.

Christopher Nolan giữ nguyên bộ khung của sử thi Homer nhưng tái hiện Odysseus như một con người mang đầy thương tổn sau chiến tranh.

Trong phim, Odysseus không còn là vị anh hùng hoàn hảo. Ông phải đối diện với mặc cảm tội lỗi vì kế hoạch Con ngựa thành Troy khiến hàng nghìn người thiệt mạng, nỗi đau khi xa gia đình suốt một thập kỷ và những ám ảnh không thể xóa nhòa sau chiến tranh.

Matt Damon hóa thân thành Odysseus - vị vua xứ Ithaca mang đầy ám ảnh sau chiến tranh.

Nhiều nhà phê bình cho rằng bộ phim giống câu chuyện về chấn thương tâm lý hậu chiến hơn là tác phẩm thần thoại đơn thuần. Những quái vật biển, tiếng hát Sirens hay phép thuật của Circe đều được Nolan khai thác như biểu tượng cho nỗi sợ, sự hoang mang và mặc cảm trong tâm trí người lính trở về từ chiến tranh.

Chính cách tiếp cận này khiến câu chuyện tồn tại hàng nghìn năm vẫn tạo được sự đồng cảm với khán giả hiện đại.

Đạo diễn ‘Mưa đỏ’ Đặng Thái Huyền cho biết The Odyssey khiến chị đặc biệt xúc động bởi thông điệp về gia đình - điều mà theo chị luôn có giá trị ở mọi thời đại, bất kể câu chuyện được kể dưới lớp vỏ của một thiên sử thi Hy Lạp hàng nghìn năm tuổi.

“Nếu phải chọn điều đọng lại sâu sắc nhất sau khi xem phim, đó là thông điệp: ‘Đi xa đến đâu và bao lâu, cuối cùng gia đình vẫn là nơi mà ta muốn trở về nhất sau muôn vàn giông bão, sau những ánh hào quang lấp lánh của danh vọng, quyền lực và mọi sự tung hô’”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Theo nữ đạo diễn, một bộ phim hay không chỉ cần tạo nên sự choáng ngợp về quy mô hay kỹ thuật điện ảnh mà còn phải khơi gợi cảm xúc, để người xem tìm thấy chính mình trong câu chuyện của các nhân vật.

“Tôi thích những bộ phim vừa khiến mình mãn nhãn bởi bữa tiệc điện ảnh, vừa làm trái tim thổn thức trước số phận con người. Đó phải là câu chuyện mà ai cũng có thể thấy một phần cuộc đời mình trong đó”, nữ đạo diễn bày tỏ.

IMAX trở thành “vũ khí” tạo khác biệt

Một yếu tố quan trọng khác làm nên sức hút của The Odyssey là trải nghiệm hình ảnh. Đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX. Để hiện thực hóa điều này, Christopher Nolan cùng IMAX mất nhiều năm cải tiến hệ thống máy quay, giảm đáng kể tiếng ồn để có thể ghi hình cả những cảnh đối thoại cận mà không cần lồng tiếng hậu kỳ.

Toàn bộ bối cảnh được ghi hình tại nhiều quốc gia với các con tàu thật, bãi biển thật và hiệu ứng thực tế thay vì phụ thuộc quá nhiều vào kỹ xảo CGI.

The Odyssey là bộ phim đầu tiên trong lịch sử được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX, mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh quy mô lớn.

Theo Reuters và nhiều chuyên gia phòng vé, chính trải nghiệm hình ảnh vượt trội khiến IMAX trở thành lựa chọn hàng đầu của khán giả. Riêng hệ thống IMAX mang về khoảng 52 triệu USD doanh thu toàn cầu trong tuần đầu công chiếu, tương đương gần 20% tổng doanh thu của phim.

Dàn sao hạng A nhưng không để phim thành “bữa tiệc ngôi sao”

Một trong những điểm được đánh giá cao là cách Christopher Nolan sử dụng dàn diễn viên. Phim quy tụ Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng khác. Tuy nhiên, thay vì để các ngôi sao cạnh tranh thời lượng xuất hiện, Nolan xây dựng họ như những mắt xích phục vụ hành trình của Odysseus.

Quy tụ dàn sao đình đám, The Odyssey được đánh giá là một trong những dự án tham vọng nhất của Christopher Nolan

Matt Damon mang đến hình ảnh một vị vua giàu mưu lược nhưng kiệt quệ về tinh thần. Tom Holland được đánh giá là bước tiến đáng kể trong sự nghiệp khi hóa thân thành Telemachus, người con lớn lên trong cảnh thiếu vắng cha. Trong khi đó, Anne Hathaway thể hiện Penelope như một nữ vương bản lĩnh, vừa gìn giữ vương quốc vừa chống chọi sức ép từ hàng trăm kẻ cầu hôn.

Sự tiết chế trong diễn xuất giúp bộ phim giữ được trọng tâm ở câu chuyện thay vì biến thành màn phô diễn dàn sao.

Theo giới quan sát, The Odyssey thành công vì mang đến trải nghiệm khó có thể thay thế. Quy mô hình ảnh, thiết kế âm thanh, các đại cảnh trên biển hay những phân đoạn hành động được tối ưu cho màn hình IMAX khiến việc xem tại rạp trở thành một phần giá trị của bộ phim, thay vì chỉ đơn thuần theo dõi nội dung.