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Xuất bản ngày 28/06/2026 07:37 AM
Xuất bản ngày 28/06/2026 07:37 AM

Từ tiếng Việt nào có tận 10 chữ S?

(VTC News) -

Bạn tự tin vào vốn từ vựng tiếng Việt của mình, hãy thử sức với câu đố tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ thú vị dưới đây.

Đây là câu đố nhìn đơn giản nhưng chưa chắc ai cũng trả lời đúng ngay lần đầu. Hãy quan sát thật kỹ hình ảnh, đặc biệt là cách sắp xếp các chữ cái và suy nghĩ theo hướng của câu đố mẹo thay vì quá phức tạp.

Đừng vội tìm kiếm trên Google hay đọc bình luận trước để tránh mất đi sự thú vị. Bạn đã đoán ra từ tiếng Việt được ẩn trong bức hình này chưa? Hãy để lại câu trả lời của mình ở phần bình luận và xem có bao nhiêu người có cùng đáp án với bạn.

Từ tiếng Việt nào có tận 10 chữ S? (Ảnh minh họa)

Từ tiếng Việt nào có tận 10 chữ S? (Ảnh minh họa)

Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé!

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

KHÁNH SƠN
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