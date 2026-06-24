(VTC News) -

Câu đố này có nội dung như sau:Con gì vừa sinh ra đã bị mang tiếng là không biết nói'?

Gợi ý nhỏ cho bạn, đây là câu đố mẹo tận dụng sự phong phú và đa nghĩa của ngữ nghĩa tiếng Việt. Để tìm ra lời giải, bạn hãy chú ý kỹ vào từng từ ngữ được sử dụng trong câu hỏi thay vì cố gắng tìm kiếm một loài động vật không biết phát ra âm thanh ngoài tự nhiên.

Con gì vừa sinh ra đã mang tiếng là 'không biết nói'? (Ảnh minh họa)

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