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Xuất bản ngày 24/06/2026 12:10 AM
Cập nhật lúc 12:11 AM ngày 24/06/2026

Con gì vừa sinh ra đã mang tiếng là 'không biết nói'?

(VTC News) -

Hãy tạm rời xa những lo toan thường nhật để thử tài với một câu đố chữ dân gian cực kỳ thú vị dưới đây.

Câu đố này có nội dung như sau:Con gì vừa sinh ra đã bị mang tiếng là không biết nói'?

Gợi ý nhỏ cho bạn, đây là câu đố mẹo tận dụng sự phong phú và đa nghĩa của ngữ nghĩa tiếng Việt. Để tìm ra lời giải, bạn hãy chú ý kỹ vào từng từ ngữ được sử dụng trong câu hỏi thay vì cố gắng tìm kiếm một loài động vật không biết phát ra âm thanh ngoài tự nhiên.

Con gì vừa sinh ra đã mang tiếng là 'không biết nói'? (Ảnh minh họa)

Con gì vừa sinh ra đã mang tiếng là 'không biết nói'? (Ảnh minh họa)

Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé!

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

Khánh Sơn
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