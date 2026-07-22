(VTC News) -

Trong khuôn khổ Triển lãm Farnborough International Airshow 2026, Vietnam Airlines lên kế hoạch bổ sung 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 với 3 công ty cho thuê máy bay hàng đầu thế giới.

Theo các thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ nhận 10 chiếc từ SMBC Aviation Capital, 4 chiếc từ Avolon Aerospace Leasing Limited và 5 chiếc từ Phoenix Aviation Capital (do AIP Capital quản lý).

Vietnam Airlines thuê thêm 19 máy bay Boeing 737. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh các nhà sản xuất máy bay vẫn còn lượng đơn hàng tồn đọng lớn, thời gian giao kéo dài và thị trường cho thuê cạnh tranh gay gắt, Vietnam Airlines đã chủ nhận hợp tác với 3 công ty cho thuê máy bay và tiếp nhận toàn bộ máy bay trong năm 2028.

Các thỏa thuận mới nâng tổng số máy bay Boeing 737 MAX 8 trong kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines lên 69 chiếc, gồm 50 chiếc đầu tư và 19 chiếc thuê khai thác. Đây là một trong những kế hoạch đầu tư đội máy bay lớn nhất trong lịch sử hãng, tạo nền tảng mở rộng mạng đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong dài hạn.

Boeing 737 MAX 8 là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới, giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước. Máy bay được thiết kế với khoang hành khách hiện đại, không gian chứa hành lý rộng hơn, phù hợp khai thác các đường bay nội địa và quốc tế tầm ngắn, tầm trung.

Mới đây, Cục Hàng không cho biết, 17 máy bay của các hãng hàng không trong nước vẫn phải dừng hoạt động do thiếu động cơ Pratt&Whitney dài hạn. Tuy nhiên, con số này đã giảm 6 chiếc so với cùng kỳ 2025.

Sự cố liên quan đến động cơ Pratt&Whitney sử dụng trên A321 - dòng tàu bay thân hẹp chủ lực của các hãng thế giới và Việt Nam - bắt đầu từ năm 2024. Trên toàn cầu, khoảng 3.500 động cơ Pratt & Whitney cần triệu hồi để kiểm tra, bảo dưỡng. Vì vậy, thời gian sửa chữa động cơ kéo dài, từ thông thường 90 ngày lên tới 250-300 ngày.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) đến hết quý I năm nay, tình hình đã cải thiện đáng kể, nhưng các hãng bay vẫn phải đối mặt với thời gian sửa chữa kéo dài và thiếu động cơ dự phòng.