'Mắt thần' gọi tên ai: Đố bạn có bao nhiêu con vật trong ảnh?

Là con gái út của cố tỷ phú công nghệ Steve Jobs - nhà đồng sáng lập Apple, Eve Jobs từ lâu đã trở thành gương mặt nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Sự ra đời của thuốc gây mê vào năm 1846 là cột mốc quan trọng trong lịch sử y học, thế nhưng từ lâu trước đó, con người đã tìm ra cách giảm đau khi phẫu thuật.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 14/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Nga - Ukraine.
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Từng làm công nhân, bảo vệ để mưu sinh và lao đao vì scandal nghĩa vụ quân sự, Kim Moo Yeol nay gây sốt toàn cầu với vai chính trong "Bài học đáng đời".
Lionel Messi chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm 20 năm dự World Cup, từ lần đầu năm 2006 đến trước giải 2026, trong đó có bức ảnh chụp cùng Diego Maradona.
Siêu sao 41 tuổi gây chú ý khi khoe thể lực ấn tượng trong buổi tập đầu tiên sau khi cùng tuyển Bồ Đào Nha đã đến Mỹ dự World Cup 2026.
Sáng 14/6, đội tuyển Scotland đánh bại Haiti với tỷ số 1-0 ở bảng C World Cup 2026 nhờ bàn thắng của John McGinn.
Sau 10 năm nổi danh từ hit 'Ông bà anh', Lê Thiện Hiếu bất ngờ rời xa đường đua showbiz để chọn cuộc sống kín tiếng, âm thầm lui về công việc sản xuất âm nhạc.
FIFA xác nhận công nghệ việt vị bán tự động gặp sự cố kỹ thuật ở trận Qatar hòa Thụy Sỹ 1-1, khiến hình ảnh kiểm tra việt vị không được công bố.
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