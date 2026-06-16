(VTC News) -

Tiếng Việt vốn nổi tiếng với sự phong phú, đa nghĩa và "phong ba bão táp". Đôi khi, một từ ngữ đứng riêng lẻ chẳng có gì phức tạp, nhưng khi đặt vào một ngữ cảnh logic, nó lại biến thành một bài toán hack não thực sự.

Hãy nhìn vào bức hình minh họa phía dưới, một bên là bối cảnh quá khứ với những mái ngói rêu phong, tà áo dài truyền thống và làng quê yên bình; một bên là tương lai với những tòa nhà chọc trời, phi thuyền bay và công nghệ hiện đại. Hai thế giới hoàn toàn đối lập, hai dòng thời gian tưởng chừng như không bao giờ giao nhau, vậy mà lại được liên kết lại bởi một từ tiếng Việt duy nhất.

Từ tiếng Việt nào vừa là quá khứ vừa là tương lai? (Ảnh minh họa)

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