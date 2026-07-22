Công nghệ 22/7: Người dùng sắp được thuê iPhone, Macbook chính hãng

(VTC News) -

Apple hợp tác Klarna ra mắt chương trình thuê - mua thiết bị

Apple vừa công bố hợp tác với Klarna để triển khai chương trình Apple Upgrade, cho phép người dùng thuê - mua iPhone, iPad, Mac và Apple Watch. Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 28/7, với thời hạn thuê tối đa 24 tháng cho iPhone, Apple Watch và 36 tháng cho Mac cùng iPad.

Khách hàng trải nghiệm iPhone tại Apple Store. (Ảnh: Bloomberg)

Trong bối cảnh thiếu hụt chip nhớ do nhu cầu từ ngành AI, Apple buộc phải tăng giá sản phẩm. Apple Upgrade được xem là cách giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thiết bị mới mà không phải trả toàn bộ chi phí ngay lập tức, đồng thời khuyến khích nâng cấp thường xuyên.

Động thái này diễn ra khi Apple đang trải qua thời kỳ chuyển giao lãnh đạo với CEO John Ternus, đồng thời đối mặt với vụ kiện liên quan đến OpenAI. Chương trình thuê - mua được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm duy trì doanh số và ổn định vị thế của hãng trong giai đoạn đầy biến động.

Garmin ra mắt vòng đeo tay không màn hình Cirqa

Garmin vừa giới thiệu Cirqa Smart Band, chiếc vòng đeo tay thể thao đầu tiên của hãng không có màn hình. Sản phẩm hướng đến người dùng muốn theo dõi sức khỏe mà không bị phân tâm bởi thông báo. Cirqa có thể đeo ở cổ tay hoặc bắp tay, sở hữu pin lên tới 10 ngày và một nút bấm duy nhất để chuyển đổi chế độ theo dõi.

Vòng đeo tay Garmin Cirqa với thiết kế không màn hình, tập trung vào theo dõi sức khỏe. (Ảnh: Garmin)

Thiết bị tự động ghi nhận hơn 80 hoạt động như đi bộ, chạy, yoga. Người dùng có thể xem dữ liệu qua ứng dụng Garmin Connect, bao gồm bước chân, giấc ngủ, lượng calo tiêu hao, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, mức độ căng thẳng và nhiệt độ da. Cirqa còn hỗ trợ GPS kết nối thông qua điện thoại để theo dõi lộ trình tập luyện.

Cirqa Smart Band có giá 200 USD, không yêu cầu đăng ký dịch vụ để sử dụng các tính năng cơ bản. Sản phẩm ra mắt với hai kích cỡ dây và nhiều màu sắc như Citron Gray, Mauve, French Gray, Dark Olive, Captain Blue, French Blue và Black.

Pháp cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Quốc hội Pháp đã phê duyệt dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi tham gia các nền tảng mạng xã hội. Nếu được Hội đồng Hiến pháp thông qua, Pháp sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu áp dụng lệnh cấm này. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn luật có hiệu lực ngay từ đầu năm học mới vào tháng 9.

Luật cấm được cả Quốc hội và Thượng viện Pháp thông qua, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tháng 9, khi bắt đầu năm học mới. (Ảnh: PA WIRE)

Mục tiêu của luật là giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm lý trẻ em, đồng thời hạn chế việc sử dụng điện thoại trong trường học. Cơ quan quản lý ARCOM sẽ giám sát việc thực thi, trong đó có khả năng áp dụng công cụ xác minh độ tuổi để ngăn trẻ em lập tài khoản trái phép.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia khác cũng đang xem xét biện pháp tương tự. Anh đã có quy định kiểm soát qua Đạo luật An toàn Trực tuyến, còn Canada vừa đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Úc cho thấy việc xác minh tuổi còn nhiều khó khăn, khi trẻ em vẫn tìm cách tiếp cận các nền tảng.