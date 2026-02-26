Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 26/2/2026 - XSQB 26/2

XSQB 26/2. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 26/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 26/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 26/2/2026 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 26/2/2026

Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình các ngày quay gần đây nhất

- XSQB 19/2, kết quả xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 19/2/2026

XSQB 19/2, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 19/2/2026.

- XSQB 12/2/2026

XSQB 12/2, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 12/2/2026.

- XSQB 5/2/2026

XSQB 5/2, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 5/2/2026.

- XSQB 29/1/2026

XSQB 29/1, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 29/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải Đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Dành cho những vé trúng số ở hàng trăm nghìn và sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại của giải Đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ do đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba sẽ do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư sẽ do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm sẽ do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu sẽ do đài Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy sẽ do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật sẽ do đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 26/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.