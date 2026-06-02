Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương. Đây là loại nhiên liệu mới lần đầu được áp dụng rộng rãi nên đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân và doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin chính xác, nhanh chóng về loại nhiên liệu này, Báo Công Thương đã xây dựng và đưa vào vận hành chatbot hỏi đáp về xăng E10 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương và của báo.

Chatbot hiển thị tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương với các nội dung hỏi đáp được người dân quan tâm.

Chatbot được phát triển dựa trên kho dữ liệu gồm hàng trăm câu hỏi - đáp đã được biên soạn và kiểm duyệt, tập trung vào những nội dung mà người dân thường quan tâm như phương tiện nào sử dụng được xăng E10, cách sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng tương thích với động cơ, các lưu ý khi bảo quản nhiên liệu hay lộ trình chuyển đổi sang E10.

Khi người dùng nhập câu hỏi, hệ thống sẽ tìm kiếm trong kho dữ liệu và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Đồng thời, chatbot cũng gợi ý thêm các câu hỏi liên quan để người dùng tiếp tục tra cứu và nhận được thông tin nhanh chóng, chính xác.

Chatbot giải đáp các nội dung về xăng sinh học.

Một trong những điểm khác biệt của hệ thống là chỉ trả lời dựa trên nội dung đã được biên soạn và kiểm duyệt. Đối với các câu hỏi chưa có sẵn trong cơ sở dữ liệu, chatbot sẽ không tự sinh nội dung mà ghi nhận lại để xem xét, bổ sung. Cách làm này nhằm bảo đảm thông tin cung cấp luôn chính thống, hạn chế tối đa nguy cơ sai lệch.

Theo tính toán của nhiều chuyên gia, khi triển khai toàn quốc, E10 giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm, đóng góp trực tiếp vào cam kết trung hòa carbon năm 2050 mà Thủ tướng đã công bố tại COP26.

Video: Người dân Hà Nội mua xăng E10 trong ngày đầu phân phối toàn quốc.