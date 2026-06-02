Hezbollah chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Mỹ

Thông cáo báo chí do phủ Tổng thống Lebanon công bố cho biết thỏa thuận này trước tiên sẽ yêu cầu Israel không tấn công những vùng ngoại ô phía nam Beirut để đổi lấy việc lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ngừng tấn công Israel.

Ông Hassan Fadlallah, quan chức của Hezbollah nói với đài truyền hình Al-Manar rằng Hezbollah sẽ ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện trên khắp Lebanon như một bước chuẩn bị cho việc rút quân của Israel và lực lượng này sẽ theo dõi xem liệu lệnh ngừng bắn có được thực thi trong những ngày tới hay không.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Beirut, Lebanon. (Ảnh: THX)

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông tin sau các cuộc điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đại diện cấp cao của Hezbollah qua các bên trung gian, Israel và Hezbollah đồng ý “mọi hoạt động nổ súng sẽ dừng lại”.

Theo ông Trump, Israel sẽ không tấn công Hezbollah và lực lượng này cũng sẽ ngừng cuộc tấn công nhằm vào Israel. Đồng thời, ông Trump nhấn mạnh không có binh sĩ Israel nào tiến vào thủ đô Beirut của Lebanon và các lực lượng đang hướng tới thành phố này quay trở lại.

Trước đó, Iran cũng cho rằng các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ.

Theo hãng thông tấn Tasnim có liên hệ với nhà nước Iran, việc Israel ngừng bắn tại Lebanon là điều kiện tiên quyết để duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn này “hiện đã bị vi phạm trên mọi mặt trận”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó đăng trên nền tảng X rằng Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ và bất kỳ vi phạm nào ở một mặt trận “sẽ được xem là vi phạm trên tất cả các mặt trận”.

Ông viết: “Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về những hậu quả của bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào”.

Trước tình hình leo thang căng thẳng tại Lebanon, Liên hợp quốc cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” với các hoạt động quân sự ở miền nam Lebanon và những khu vực lân cận.