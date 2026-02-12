Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 12/2/2026 - XSQB 12/2

XSQB 12/2. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 12/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 12/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 12/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 12/2/2026 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 12/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 12/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.