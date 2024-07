Trong tập 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh tài sẽ lần lượt chia nhóm và đấu giá các bài hát từ chương trình. Đây được xem là tập khá sôi nổi khi các anh tài phải tìm mọi cách thu hút những thành viên tiềm năng về nhóm vừa phải cùng cả nhóm "giành giật" các ca khúc phù hợp.

Không nằm ngoài dự đoán, những anh tài nổi tiếng như NSND Tự Long, Tuấn Hưng, Rhymastic... nhận được rất nhiều lời mời tham gia nhóm.

Mở đầu màn tranh giành thành viên, Tiến Luật, Phan Đinh Tùng và Quốc Thiên đều muốn mời Rhymastic về đội của mình. Trong khi Phan Đinh Tùng ôm chặt Rhymastic thì Tiến Luật lại sử dụng chiêu "chèo kéo": "Rhym ơi anh với Tiến Đạt đơn chiếc lắm".

Trailer tập 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Không thua kém, Quốc Thiên nhào tới nắm tay Rhymastic không chịu nhường Phan Đinh Tùng: "Em đã ưu tiên bên kia rồi, bây giờ em phải nói chuyện với Rhym, em rất ngưỡng mộ Rhym và muốn kết hợp với bạn ấy". Để tránh gây "mất đoàn kết nội bộ", Rhymastic phải tách từng anh tài ra để trò chuyện riêng.

Nhân vật tiếp theo bị đàn em "xí phần" là Tuấn Hưng. Nam ca sĩ bị Jun Phạm lao tới ôm chầm lấy và "đòi nợ": "Như lời hứa, ký vào, anh em mình chung đội đi anh".

Người bị giành giật gắt gao nhất là NSND Tự Long. Từ Bằng Kiều, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven... đều muốn có nam nghệ sĩ về đội của mình. Dù Soobin Hoàng Sơn nhiệt tình xin trình bày trước nhưng anh tài Bằng Kiều không ngần ngại từ chối: "Các em đã thuyết phục anh Long, bọn anh cũng muốn thuyết phục anh Long".

Tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai cũng diễn ra phần đấu giá căng thẳng của các nhóm anh tài để lựa chọn được ca khúc phù hợp.

Theo đó, trong tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai, nhóm của Trương Thế Vinh và nhóm Phan Đinh Tùng khá quyết liệt khi cùng đấu giá một ca khúc. Khi thành viên của nhóm Phan Đinh Tùng tuyên bố "tất tay" vào ca khúc này, Trương Thế Vinh lập tức đứng dậy đáp trả: "Anh tất tay cũng không bằng em đâu, bỏ qua đi".

Dù vậy, nhóm Phan Đinh Tùng vẫn khẳng định dù họ biết không giành được bài hát này bằng cách "tất tay" nhưng vẫn "ép giá" để phía Trương Thế Vinh phải "xuống tiền". Với chiến thuật này, nhóm Phan Đinh Tùng ra giá 350 điểm cho bài hát khiến nhóm Trương Thế Vinh buộc phải đưa ra mức giá cao hơn.

Tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai cũng đề cập đến cuộc sống của 33 anh tài trong nhà chung. Các anh tài dường như khá vất vả với việc kêu gọi thành viên của mình dậy sớm để sinh hoạt, tập luyện theo lịch trình.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình gồm 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Mỗi lượt bình chọn của khán giả tương đương 10 điểm hỏa lực. Số điểm này giúp họ vượt qua những thử thách mà chương trình đặt ra.

Đặc biệt trong chương trình có phần đấu giá bài hát, thứ tự trình diễn sẽ dùng đến điểm hỏa lực này. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

33 anh tài tham gia mùa đầu tiên gồm danh thủ Hồng Sơn, NSND Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Phan Đinh Tùng, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, rapper Đinh Tiến Đạt, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, diễn viên Tiến Luật, MC Thành Trung, ca sĩ Trương Thế Vinh, rapper – vũ công Hà Lê, rocker Hoàng Hiệp, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ Binz, ca sĩ Cường Seven, ca sĩ - diễn viên Jun Phạm, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, diễn viên Liên Bỉnh Phát, ca sĩ S.T Sơn Thạch, đạo diễn Neko Lê, diễn viên BB Trần, ca sĩ Tăng Phúc, rapper Rhymastic, ca sĩ SOOBIN, ca sĩ S(TRONG) Trọng Hiếu, đạo diễn Kiên Ứng, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Kay Trần, ca sĩ HuyR.