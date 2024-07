Link xem trực tiếp "Anh trai vượt ngàn chông gai" tập 2:

Tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục mang đến những tiết mục mãn nhãn từ các anh tài còn lại của chương trình.

Tiết mục đang được mong đợi là phần biểu diễn của các anh tài trong nhóm "Quý ông đa tình" vốn không phải ca sĩ chuyên nghiệp gồm: Duy Nhất, Liên Bỉnh Phát, Tiến Luật, Thiên Minh, Trương Thế Vinh. Họ sẽ kết hợp nhóm trong ca khúc Phía sau một cô gái.

Nhóm "Bí ẩn" gồm (S)TRONG Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê được dự đoán sẽ mang đến một tiết mục ấn tượng với Người lạ ơi.

Nhóm "Thanh xuân học đường" gồm Quốc Thiên, Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi cũng sẽ làm mới lại bản hit Sóng tình.

Những anh tài "Đa sắc" như Jun Phạm, Tăng Phúc, Duy Khánh, Bùi Công Nam, HuyR sẽ biến hoá Anh nhà ở đâu thế? thành một tiết mục ấn tương.

Ngoài ra, khả năng “làm mới” các ca khúc của nhóm "Nham thạch" gồm BinZ, Rhymastic, Tiến Đạt, Hà Lê cũng là tiết mục hứa hẹn sẽ bùng nổ.

Không chỉ những tiết mục đặc sắc, tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai cũng sẽ có thêm những khoảnh khắc hài hước của dàn anh tài tại nhà chung. Họ sẽ tham dự một buổi tiệc chào mừng và giành cho nhau những món quà đặc biệt.

Trước đó trong tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai, khán giả đã được thưởng thức 3 màn trình diễn của nhóm "Huyền thoại", "Sục sôi" và "Nam thần rực lửa". Những màn trình diễn với 3 màu sắc khác nhau đã chinh phục cảm xúc của khán giả mọi lứa tuổi.

Kết quả, 3 anh tài gồm Tuấn Hưng, Phan Đình Tùng và Soobin là những người đầu tiên nhận được 300 điểm hoả lực để có thêm cơ hội trong những vòng sau.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

33 anh tài tham gia mùa đầu tiên gồm có: NSND Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz và SOOBIN.