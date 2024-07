Hôn nhân viên mãn của danh thủ bóng đá tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Danh thủ Hồng Sơn đang là cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả xem chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ngay trong tập đầu tiên lên sóng, Hồng Sơn cũng dí dỏm nói bản thân là người có số năm sinh nhỏ nhất trong số các nghệ sĩ tham gia. Dù là "anh tài" lớn tuổi nhất và ít kinh nghiệm đứng trên sân khấu nhất nhưng Hồng Sơn vẫn gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, nhiều năng lượng.

Ca khúc Niềm tin chiến thắng được anh chọn biểu diễn ngay trong tập 1 của chương trình cũng khiến nhiều khán giả bồi hồi. Chính sức hút này khiến nhiều người quan tâm tới cuộc sống đời thường nam danh thủ.

Tiết mục của Hồng Sơn trong chương trình.

Theo đó không chỉ có sự nghiệp thi đấu vang dội, Hồng Sơn còn được ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc. Đằng sau thành công của Hồng Sơn là hình bóng của một người phụ nữ có tên Hồng Hải.

Cặp đôi kết hôn từ năm 2002 và có 3 đứa con. Sau 20 năm gắn bó, gia đình anh vẫn luôn tràn ngập tiếng cười với người chồng giỏi giang, người vợ dịu dàng cùng các con ngoan ngoãn.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, bà xã Hồng Sơn tiết lộ cả hai đến với nhau vì duyên nợ. Thời điểm đó, Hồng Sơn là cầu thủ nổi tiếng nên những buổi hẹn hò của cặp đôi thường kín đáo. Họ đều ngại bị để ý chuyện đời tư.

Riêng với Hồng Hải, chị cũng gặp nhiều áp lực khi yêu và kết hôn với người chồng có nhiều fan như vậy. Thậm chí nhiều fan nữ của Hồng Sơn còn thể hiện tình cảm nhưng chị không bao giờ ghen.

Sau khi kết hôn, Hồng Hải sống với bố mẹ chồng nhiều hơn vì ông xã thường xuyên đi công tác.

Mỗi lần đi công tác, cựu tuyển thủ Việt Nam đều gọi điện 5,7 cuộc mỗi ngày cho vợ. Khi về nhà, anh cũng chăm chút gia đình, phụ vợ làm việc nhà, chăm con, dạy cho con học.

Trong mắt bà xã, cựu danh thủ là người cha gương mẫu, người chồng đảm đang.

Nói về cuộc sống của mình, Hồng Sơn từng chia sẻ anh có hai nửa riêng biệt. Một nửa cuộc sống rất hòa đồng, cởi mở ngoài đời thường và một cuộc sống trên sân cỏ.

Với nam danh thủ, tôn chỉ cuộc sống của anh chính là gia đình. Khi ở trên sân cỏ, anh có thể cống hiến hết mình cho bóng đá, nhưng khi về nhà lại là một người cha, người chồng rất cần mẫn.

Hồng Sơn cũng thường chia sẻ những hình ảnh đời thường của bản thân như đi chợ, vào bếp nấu nướng, làm việc nhà, dọn dẹp vườn khi về quê...

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày cưới, anh đăng ảnh cưới và những khoảnh khắc bên vợ kèm chia sẻ: "Dù cho con đường phía trước có khó khăn và dài đến đâu, chúng ta hãy cứ đồng hành cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường nha bà xã".

Khi nhận lời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, tiền đạo nổi tiếng này cho biết dù điểm yếu là ca hát nhưng anh vẫn muốn vượt lên chính mình. Anh được gia đình, đặc biệt là bà xã ủng hộ nhiệt tình.

Nam danh thủ cho biết anh đến với chương trình không phải là chiến thắng. Anh mong muốn các anh em trong chương trình sẽ gắn bó và đoàn kết với nhau để cống hiến những màn trình diễn ấn tượng.

“Tôi muốn hoà nhập để tạo được sự hoà đồng, kết nối các nghệ sĩ thành một khối đoàn kết lớn nhất", anh nói.

Hồng Sơn được biết đến là danh thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công. Anh là tiền vệ tài hoa hàng đầu, gắn liền với lứa cầu thủ được coi là "thế hệ vàng" của nền bóng đá Việt Nam trong những năm 1990.

Trong sự nghiệp của mình, Hồng Sơn đã đạt danh hiệu “Vua phá lưới giải vô địch Quốc gia”. Anh từng giành nhiều danh hiệu như Huy chương Bạc tại SEAGAMES 18, 20 và Tiger Cup 1998, Huy chương Đồng Tiger Cup 1996 và SEA Games 19...

Ngoài ra, Hồng Sơn còn là Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, với cấp bậc Trung tá. Dù trên sân cỏ hay ngoài đời thường, anh đều cháy hết mình vì màu cờ sắc áo dân tộc. Hiện tại, anh đang tập trung cho sự nghiệp đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá cộng đồng.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

33 anh tài tham gia mùa đầu tiên gồm có: NSND Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz và SOOBIN.