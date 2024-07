Vừa tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, (S)TRONG Trọng Hiếu ra mắt MV mới

(VTC News) -

Trong MV “Rise up underdog” vừa ra mắt, (S)TRONG Trọng Hiếu kết hợp với những tên tuổi lớn đã góp phần vào thành công của nhiều nghệ sỹ quốc tế.

Đó là Scott Quinn (nhạc sỹ được đích thân BTS mời đồng sáng tác ca khúc “A Brand New Day”), LUAN (đạo diễn trình diễn của nhóm nhạc thuộc HYBE và được coi là “NewJeans phiên bản nam” – “Boy Next Door”), hay SaGan (đạo diễn từng kết hợp với AESPA, TEENTOP, ALEXA, BLACKSWAN)...

(S)TRONG Trọng Hiếu và các nghệ sỹ quốc tế tham gia vào MV "Rise up underdog".

(S)TRONG Trọng Hiếu chia sẻ ca khúc “Rise up underdog” được nam ca sỹ sáng tác dựa trên câu chuyện của chính mình – đó là hành trình từ một cậu bé “Underdog” yếu thế, tự ti trở thành một nghệ sỹ bản lĩnh, thành công, dám theo đuổi ước mơ của mình.

Hình ảnh ấn tượng của (S)TRONG Trọng Hiếu trong MV mới.

Mở màn MV “Rise up underdog” là hình ảnh cậu bé Trọng Hiếu lúc nhỏ chỉ biết giấu mình trong bóng tối và chàng trai Trong (tên mọi người gọi Trọng Hiếu khi ở Đức) lúc thành niên chật vật thoát khỏi những định kiến của xã hội.

Là người châu Á sinh ra và lớn lên tại Đức, rồi quay về Việt Nam hoạt động nghệ thuật như một nghệ sỹ độc lập - (S)TRONG Trọng Hiếu chắc hẳn đã không ít lần trải qua cảm giác “tôi không đủ tốt” hay “tôi là chưa đủ” ở cả 2 thế giới.

(S)TRONG Trọng Hiếu sinh ra và lớn lên tại Đức nhưng lại chọn về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

MV tiếp tục mở ra với những bối cảnh viễn tưởng, hình ảnh người chiến binh gai góc, nỗ lực thoát ra khỏi những khuôn khổ chật hẹp. Sự đầu tư hoành tráng về hình ảnh, đậm chất điện ảnh và tạo hình nhiều ẩn dụ của “Rise up underdog” khiến khán giả dễ dàng cảm thấy mình trong đó.

Điệp khúc “Rise up underdog. Don’t have to hide no more. Rise up underdog. Don’t need to cry no more. We’re reborn from this pain tonight. Mặc chông gai ta đạp lên. Yeah Underdog” dường như còn là tuyên ngôn của (S)TRONG Trọng Hiếu về sức mạnh không tưởng của những người yếu thế. Không cần lẩn trốn, không cần rơi nước mắt, những “underdog” biết tin vào chính mình chắc chắn sẽ có một ngày thoát ra khỏi những vật lộn thường ngày lẫn chiếc lồng định kiến mà xã hội đã đặt ra quanh họ.

(S)TRONG Trọng Hiếu từng là quán quân Vietnam Idol 2015.

Không chỉ là lời viết suông, (S)TRONG Trọng Hiếu đã tự mình chứng minh cho tuyên ngôn ấy qua từng bước đi của mình. Luôn gắn với những danh từ thể hiện vị thế bất lợi như “chú cá lội ngược dòng”, “nam ca sĩ Việt Kiều”, “người châu Á tại Đức”… nhưng bằng sự bản lĩnh, kiên định, không bỏ cuộc, chú bé Trọng Hiếu và bây giờ là (S)TRONG đã chứng minh được sức mạnh của mình. Đó là vô địch giải nhảy Dance4Fans toàn nước Đức, rồi toàn châu Âu khi mới 10 tuổi; gặp gỡ và nhảy cho công chúa nhạc Pop Britney Spears; đặc biệt là trở thành quán quân “Việt Nam Idol” 2015.

Sau 9 năm hoạt động nghệ thuật, (S)TRONG Trọng Hiếu không chỉ trở thành một trong những nghệ sỹ trình có tiếng tại Việt Nam, mà còn vươn ra thế giới khi là người gốc Á đầu tiên trong lịch sử tham gia và đạt giải 3 chung cuộc cuộc thi âm nhạc lớn nhất Châu Âu – Eurovision Song Contest Đức 2023.

Cậu bé “underdog” năm nào còn tự ti “tôi chưa đủ tốt”, nay đã “tái sinh” – trở thành nghệ sỹ bản lĩnh, thành công không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới khi liên tiếp được xuất hiện trên các kênh truyền hình lớn của Đức, đặc biệt là thành công tổ chức Live Tour qua 5 thành phố lớn tại đây.

Có thể thấy qua hành trình của mình - hơn ai hết, (S)TRONG Trọng Hiếu thực sự thấu hiểu những giây phút bất lực, cảm giác luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt hay sự mệt mỏi vì chịu nhiều phán xét, kỳ vọng của những người xung quanh. Vì thế ca khúc “Rise up underdog”” chính là lời cổ vũ từ trái tim (S)TRONG tới trái tim những ai đang phải gắng sức, đang phải đấu tranh để không bỏ cuộc, để bước tiếp và theo đuổi ước mơ.