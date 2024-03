Triệu tập người đàn ông hành hung nữ sinh lớp 7 ở Hải Dương

(VTC News) -

Chiều 25/3, đại diện UBND xã An Thượng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung nữ sinh lớp 7, trường THCS An Thượng,

Sự việc xảy ra vào thứ Bảy (ngày 23/3). Nguyên nhân nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung xuất phát từ mâu thuẫn giữa nữ sinh này với một nữ sinh lớp 9 cùng trường.

"Hiện, hai cháu vẫn đi học bình thường, gia đình nữ sinh lớp 9 cũng đã đến nhà bạn để hỏi thăm", vị cán bộ xã thông tin.

Nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông tát sau khi xích mích với bạn cùng trường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương, sự việc xảy ra ngoài phạm vi nhà trường. Phòng cũng yêu cầu lãnh đạo trường THCS An Thượng báo cáo lại vụ việc trên.

Nữ sinh bị đánh được gia đình đưa đi kiểm tra sức khoẻ và không có vấn đề gì.

Ngày 24/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị người đàn ông hành hung tại cánh đồng khu trạm Y tế xã An Thượng.

Trước đó, nữ sinh này và một nữ sinh lớp 9 xảy ra xích mích. Người đàn ông trong video là người nhà của nữ sinh học lớp 9. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều học sinh chứng kiến vào can ngăn nhưng đều bị người đàn ông dọa dẫm.

Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi bạo lực của người đàn ông và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.