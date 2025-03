Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/03/2025 tại Đồng Nai

31/03/2025 từ 07h45 - 09h30

Mất điện công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Thành Đạt Phát (toàn bộ trạm 160kVA-Cơ Sở Nguyễn Thành Công) thuộc xã Xuân Định và công ty cổ phần New Wood (toàn bộ trạm Công ty New Wood 1 và Công ty New Wood 2) thuộc xã Xuân Định.

Điện lực Xuân Lộc

Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lưới điện hạ, trung áp