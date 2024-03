'Trạm cứu hộ trái tim': Khán giả phẫn nộ với cảnh quay mẹ Nghĩa nhận cháu nội

(VTC News) -

Trong tập 8 phim Trạm cứu hộ trái tim, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) đã phát hiện ra Nghĩa (Quang Sự) có vợ và con ngoài giá thú.

Mặc dù rất đau lòng với việc con trai đã làm với Ngân Hà (Hồng Diễm) nhưng bà không nỡ tố cáo con.

Màn nhận cháu nội của phim "Trạm cứu hộ trái tim" khiến khán giả bức xúc.

Sau khi thú nhận với mẹ ruột, Nghĩa đã đưa An Nhiên cùng bé Gôn tới gặp bà Xinh để giới thiệu: "Thưa mẹ, đây là An Nhiên, còn đây là Gôn, cháu nội của mẹ". Anh ta yêu cầu An Nhiên gọi bà Xinh là mẹ và giục con trai nhận bà nội.

Trước sự đáng yêu của đứa cháu nội "từ trên trời rơi xuống", bà Xinh cũng choàng tay ôm lấy cậu bé. Thấy mẹ mềm lòng trước cháu nội, Nghĩa tiếp tục: "Thưa mẹ, đây mới là gia đình thật của con".

Phân cảnh phim này nhanh chóng khiến khán giả theo dõi bộ phim bức xúc. Rất nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự tức giận vì kịch bản phim quá vô lý. Không chỉ chỉ trích Nghĩa trơ trẽn, khán giả còn trách bà Xinh quá nhu nhược, không biết phân biệt phải trái.

Phân cảnh bà Xinh nhận cháu nội gây bức xúc cho khán giả.

Với vai trò là người mẹ, đúng ra bà Xinh nên ngăn cản việc làm bất nhân, bất nghĩa của con trai. Thế nhưng bà lại chấp nhận đến gặp An Nhiên và nhận cháu nội một cách dễ dàng, dù trước đó bà từng rất yêu quý Ngân Hà - cô con dâu danh chính ngôn thuận của bà.

Đây không phải lần đầu bộ phim nhận về phản ứng gay gắt từ khán giả vì kịch bản khó thuyết phục người xem, quá nhiều ân oán và những tình tiết gây bức xúc.

Trước đó, chia sẻ về vai diễn bà Xinh, NSND Mỹ Uyên cho hay đây là người phụ nữ trải qua nhiều khó khăn, vất vả, bà có phần nhu nhược và bất lực khi con trai liên tục gây ra sai lầm cho gia đình nhỏ của mình.

Tuy nhiên, cũng theo lời NSND Mỹ Uyên, bà Xinh sẽ không dễ dàng chấp nhận sự sắp đặt của con trai mà sẽ hành động để ngăn cản Nghĩa.

Hiện tại, làn sóng phẫn nộ của khán giả đối với phân cảnh bà Xinh nhận cháu nội vẫn đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn về phim.