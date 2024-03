Trạm cứu hộ trái tim tập 9: Bà Lan dằn mặt An Nhiên, đòi biết về bố của bé Gôn

(VTC News) -

Sau tập 8 phim Trạm cứu hộ trái tim, mối quan hệ giữa bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) và Ngân Hà (Hồng Diễm) có phần dịu lại. Là người sắc sảo, bà Lan đã nghi ngờ An Nhiên (Lương Thu Trang) từ lâu nên không còn chấp nhận cô làm bác sĩ tâm lý cho mình.

Trong tập 9, bà Hạ Lan thẳng thắn dằn mặt An Nhiên: "Con gái của tôi không có mắt nhìn người nên nó mới coi cô là bạn. Chứ loại người như cô chẳng có gì tốt đẹp như cái tên An Nhiên của cô. Nhìn mặt cô đã thấy toát lên cái vẻ không an phận rồi".

Preview tập 9 phim "Trạm cứu hộ trái tim".

Đúng lúc này An Nhiên có điện thoại, cô vội vàng tắt đi và vô tình để lộ hình ảnh bé Gôn. Bà Lan tiếp tục bóng gió về bố của bé Gôn: "Con trai của cô đấy à, nhìn quen nhỉ! Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ. Mà thôi, muốn biết thì có khó gì. Từ giờ phút này tôi muốn chấm dứt cái trò chữa bệnh. Trước khi chấm dứt, tôi muốn rạch ròi hai thứ". Cả bà Lan và An Nhiên đều không biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị Ngân Hà nghe được.

Về phía Nghĩa (Quang Sự), lúc này anh ta vẫn đang ung dung khiêu khích Vũ - bạn trai cũ của vợ: "Tình cờ gặp nhau mà không chào nhau một tiếng hả bạn? Mà tôi cho rằng cũng chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả. Lần này về luôn hay sao? Tôi chỉ lo ông nhìn thấy cảnh tôi và người yêu cũ của ông mặn nồng, ông lại đố kỵ".

Nghĩa và Vũ không ngừng khiêu khích nhau.

Đáp lại, Vũ thản nhiên đáp trả: "Có bản lĩnh thì mặn nồng cả cuộc đời, chứ đừng xong mục đích rồi thì tháo mặt nạ ra". Lời nói đầy ẩn ý của Vũ khiến Nghĩa chột dạ, anh ta lập tức bỏ đi.

Cũng trong tập 9, Ngân Hà và Vũ tiếp tục có cuộc gặp riêng. Vũ cho biết anh sẽ sớm bay sang nước ngoài vì mẹ anh trở bệnh. Nghe đến đây, Ngân Hà bày tỏ sự thông cảm và chúc mẹ của Vũ sớm khỏe lại.

Vũ bất ngờ ôm chặt khiến Ngân Hà ngỡ ngàng.

Trước phản ứng của người yêu cũ, Vũ xót xa: "Từ giờ anh chỉ nhận được những câu nói khách sáo như vậy thôi sao". Ngân Hà lập tức giữ khoảng cách: "Tôi không muốn xây dựng hình tượng người phụ nữ khiến chồng tôi phải lo lắng".

Trước câu trả lời của Ngân Hà, Vũ không thể tiếp tục kiềm chế. Anh lao tới ôm lấy nữ chính khiến cô không khỏi bất ngờ.

Tập 9 phim Trạm cứu hộ trái tim lên sóng vào tối 27/3.