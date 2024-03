Trạm cứu hộ trái tim tập 8: Bà Lan 'nổi điên', Vũ phát hiện con riêng của Nghĩa

(VTC News) -

Tập 8 phim Trạm cứu hộ trái tim cho thấy tình thế của Nghĩa (Quang Sự) ngày càng khó khăn. Đầu tiên, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) đã phát hiện việc Nghĩa bỏ thuốc tránh thai vào sữa cho Ngân Hà (Hồng Diễm) uống.

Bà tỏ ra rất khổ sở khi con trai có thể xuống tay tàn độc với vợ như vậy. Không thể im lặng mãi, bà Xinh chất vấn Nghĩa: "Mấy ngày nay, không đêm nào mẹ ngủ được. Mẹ không thể nào hiểu được tại sao lại có chuyện như vậy. Nghĩa, tại sao con làm như vậy? Mẹ biết tại sao mỗi ngày con pha sữa cho cái Hà uống".

Preview tập 8 phim "Trạm cứu hộ trái tim".

Cùng lúc đó, Ngân Hà biết việc bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) tức giận với mình vì nghe được một phần đoạn ghi âm cô chia sẻ với An Nhiên (Lương Thu Trang) về bà. Cô quyết định đưa toàn bộ đoạn ghi âm cho mẹ nghe để bà hiểu cô hơn.

Nhưng bà Lan vốn có ác cảm với con gái nên đã lạnh lùng đuổi Ngân Hà ra ngoài. Nữ chính quyết hàn gắn tình cảm với mẹ nên bướng bỉnh đáp: "Con sẽ ra ngoài. Nhưng vì mẹ đã ghi bản ghi âm đó rồi thì mẹ phải nghe bản đầy đủ, vì một nửa sự thật không phải là sự thật.

Nếu như mẹ nghe được là có lúc con oán giận mẹ thì mẹ cần nghe được con muốn được mẹ yêu thương và ôm ấp như thế nào".

Bà Lan "nổi điên" với Ngân Hà.

Vừa nói, Ngân Hà vừa mở đoạn ghi âm nhưng bà Hạ Lan nổi điên lao ra khỏi giường và gào thét gọi người giúp việc đuổi con gái đi. Lần này nữ chính không nhượng bộ mà quyết định tự mình đối diện với mẹ ruột đến cùng.

Bên kia, ông Trường (NSƯT Phạm Cường) tổ chức cuộc họp cán bộ cốt cán của công ty mà không có mặt Nghĩa. Ông muốn thăm dò ý kiến của mọi người về việc giao lại quyền hành trong công ty cho con rể.

Ông thừa nhận bản thân khó có thể trụ lại công ty được lâu: "Tôi thấy mình cũng có tuổi rồi, không biết sẽ trụ lại ở Lan Hà bao lâu nữa. Anh em ở đây đều là anh em thân thiết, đi với tôi từ những ngày đầu nên tôi không giấu nữa. Nếu sau này tôi rút thì mọi người thấy cậu Nghĩa thế nào".

Vũ đã bám theo mẹ con An Nhiên và bắt đầu phát hiện chuyện Nghĩa ngoại tình.

Trong khi đó, Vũ đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa An Nhiên với Nghĩa. Thì ra trước đó, Vũ đã đi theo An Nhiên và bé Gôn tới trung tâm thương mại, anh đã nhìn thấy cảnh mẹ con An Nhiên vẫy chào Nghĩa nhưng bị Ngân Hà và mẹ chồng cắt ngang.

Tập 8 phim Trạm cứu hộ trái tim lên sóng tối 26/3.