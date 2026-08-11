Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến trao văn kiện hợp tác Việt Nam-Australia

Trưa 11/8 (giờ địa phương), tại Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến trao 7 văn kiện hợp tác, cùng thông qua 3 tuyên bố chung, tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Các tuyên bố chung gồm: Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia; Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam - Australia; Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trao đổi tuyên bố chung.

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Khối thịnh vượng chung Australia về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững; Bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Biên giới, Australia;

Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Lực lượng Biên giới, Chính phủ Australia; Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Việc làm và Quan hệ lao động Khối thịnh vượng chung Australia về hợp tác về giáo dục nghề nghiệp;

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Khối thịnh vượng chung Australia về hợp tác Kinh tế số; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Người khuyết tật, Người cao tuổi Khối thịnh vượng chung Australia; Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Australia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Vận chuyển hàng không.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 9 - 12/8/2026), hai bên đã thông qua 3 tuyên bố chung và ký kết 13 văn kiện hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới; tạo cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Việt Cường (VOV)