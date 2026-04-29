Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông' tại Quảng Trị

Sáng 29/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: BTC)

Đến dự sự kiện có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương đang giành phút mặc niệm để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại lễ thượng cờ, ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị cho biết, sau Hiệp định Genève 1954, sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, với kỳ vọng sẽ tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tuy nhiên, do âm mưu và hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, Hiệp định đã không được thực thi, khiến đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm, với nỗi đau “non sông hai nửa, Tổ quốc hai miền”.

Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng với quân và dân cả nước kiên cường, bất khuất chiến đấu, chặn đứng mưu đồ “lấp sông Bến Hải”, làm thất bại mọi chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất hai miền Nam - Bắc. Chính từ tinh thần ấy, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 Quyết Thắng..., góp phần viết nên bản anh hùng ca bất tử, khẳng định chân lý thiêng liêng: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Trị ra di tích cầu Hiền Lương thực hiện nghi lễ thả chim bồ câu và gặp gỡ và nói chuyện với cựu cán bộ công an vũ trang giới tuyến, các cháu học sinh. (Ảnh: BTC)

"Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, bi tráng vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người Việt Nam, đặc biệt là Nhân dân Quảng Trị. Hiền Lương - Bến Hải mãi mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí thống nhất, của khát vọng hòa bình và niềm tin sắt son vào ngày Bắc - Nam sum họp một nhà.

Hôm nay, dưới chân Kỳ đài Hiền Lương lịch sử, Lễ Thượng cờ - Lễ hội ''Thống nhất non sông' là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc; đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong thời khắc trang nghiêm, xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước cống hiến, hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân...", Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị phát biểu.

Cũng trong sáng 29/4, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Trạch).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: BTC)

Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, nhà văn hóa lớn, có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh. (Ảnh: BTC)

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, bến phà Gianh, cảng Gianh nằm trên mạch máu chiến lược Bắc-Nam, là tuyến đường chi viện trọng yếu cho chiến trường miền Nam.

Từ năm 1965 đến tháng 11/1968 và nửa cuối năm 1972, không quân và hải quân Mỹ đánh vào phà Gianh 2.191 trận lớn nhỏ. Bình quân 1 m² mặt nước và bến phà chịu 1,1 tấn bom đạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút tại đền thờ trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh. (Ảnh: BTC)

Đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá cửa ngõ chiến lược này bằng những vũ khí hiện đại. Nơi đây, 114 bộ đội, cán bộ, công nhân giao thông vận tải đã hy sinh cùng hàng nghìn nam, nữ dân quân, thanh niên xung phong, dân công và Nhân dân các xã hai bờ sông Gianh ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.