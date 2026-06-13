(VTC News) -

Chiều 13/6, TS.Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, đã ký văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc khẩn trương kiểm tra việc lưu hành sản phẩm trên thị trường.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 12/6, Bộ Y tế Pháp thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR mang số lô 183403 do Laboratoires Novalac sản xuất.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi sữa bột trẻ em Novalac sau cảnh báo từ Pháp (Ảnh minh họa)

Quyết định được đưa ra sau khi hệ thống giám sát dinh dưỡng của Pháp ghi nhận 11 báo cáo về các tác dụng phụ liên quan đến tiêu hóa ở trẻ sơ sinh như tiêu chảy, nôn mửa.

Ngoài ra, hệ thống phản ánh người tiêu dùng SignalConso cũng tiếp nhận thêm một trường hợp liên quan đến cùng lô sản phẩm này.

Trong số các trẻ bị ảnh hưởng, có một trẻ phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm phát hiện Adenovirus trong mẫu phân của bệnh nhi. Đây là loại virus có thể gây viêm dạ dày - ruột và cơ quan chức năng Pháp cho biết vụ việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất.

Cơ quan này cũng đề nghị làm việc với các đơn vị công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo đến hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các doanh nghiệp liên quan phải báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán ra thị trường, số lượng tồn kho và đề xuất phương án xử lý đối với các lô hàng thuộc diện thu hồi.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường truyền thông để người dân biết và không sử dụng các sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR thuộc diện cảnh báo cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng.