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Qatar 0 0 Thụy Sỹ
Trận đấu giữa Qatar và Thụy Sỹ bắt đầu lúc 2h ngày 14/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Lực lượng, phong độ Qatar
Phong độ của Qatar trước giải không tích cực. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Julen Lopetegui chỉ thắng 1 trận, hòa 4 và thua 5. Qatar cũng không thắng trong 6 trận liên tiếp ngay trước World Cup, trong đó có các thất bại trước Ireland, Tunisia, Palestine và Zimbabwe.
Khả năng tấn công là vấn đề đáng lo nhất của Qatar. Họ chỉ ghi 7 bàn trong 10 trận gần nhất và có tới 5 trận không thể lập công. Vì vậy, Qatar nhiều khả năng phải nhập cuộc thận trọng, kéo thấp đội hình và chờ cơ hội phản công. Akram Afif vẫn là niềm hy vọng lớn nhất nhờ khả năng tạo đột biến, bên cạnh tốc độ của Edmilson Junior và Yusuf Abdurisag ở các pha chuyển trạng thái.
Lực lượng, phong độ Thụy Sỹ
Phong độ của Thụy Sỹ ổn định hơn hẳn Qatar. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển châu Âu thắng 5, hòa 4 và chỉ thua 1 trận. Họ ghi 22 bàn, thủng lưới 8 lần và có 5 trận giữ sạch lưới. Ở vòng loại World Cup, Thụy Sỹ cũng thể hiện sự chắc chắn khi bất bại và chỉ nhận 2 bàn thua sau 6 trận.
Điểm mạnh của Thụy Sỹ nằm ở tuyến giữa và hàng thủ. Granit Xhaka, Remo Freuler giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ, trong khi Manuel Akanji và Ricardo Rodriguez đem lại sự chắc chắn phía sau. Christoph Baumgartner vắng mặt vì chấn thương, nhưng Thụy Sỹ vẫn còn nhiều lựa chọn tấn công như Zeki Amdouni, Ruben Vargas, Dan Ndoye hoặc Breel Embolo.
Qatar đấu với Thụy Sỹ (2h ngày 14/6)
Trận Qatar đấu với Thụy Sỹ diễn ra lúc 2h ngày 14/6 trên sân Levi's Stadium, Santa Clara, California, Mỹ, thuộc bảng B World Cup 2026. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Saíd Martínez, người Honduras. Trận đấu thuộc bảng B World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.
Đây là trận đấu có sự chênh lệch rõ về kinh nghiệm, chất lượng đội hình và phong độ. Qatar cần hạn chế sai lầm, nhất là trong khâu phòng ngự, nếu muốn giành điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, Thụy Sỹ chịu áp lực phải thắng để tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.
Theo Opta, cơ hội thắng của Qatar chỉ là 8,3%, thấp hơn nhiều so với mức 76% của Thụy Sỹ. Với tuyến giữa giàu kinh nghiệm, hàng thủ ổn định và nhiều phương án tấn công, Thụy Sỹ được kỳ vọng kiểm soát thế trận. Dù vậy, Qatar có thể gây khó chịu nếu phòng ngự tập trung và tận dụng tốt các pha phản công.
Trực tiếp bóng đá Qatar vs Thụy Sỹ, bảng B World Cup 2026 hôm nay
Trực tiếp bóng đá Qatar vs Thụy Sỹ diễn ra lúc 2h ngày 14/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Qatar đấu với Thụy Sỹ.
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