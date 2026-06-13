Trực tiếp bóng đá Brazil vs Morocco, bảng C World Cup 2026 hôm nay

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Brazil 0 0 Morocco
Trận đấu giữa Brazil và Morocco bắt đầu lúc 5h ngày 14/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Lực lượng, phong độ Brazil
Phong độ của Brazil trước giải không thật sự thuyết phục nếu nhìn cả chiến dịch vòng loại. Họ chỉ đứng thứ năm ở vòng loại Nam Mỹ, thành tích thấp nhất kể từ khi thể thức hiện tại được áp dụng. Brazil cũng từng thua Bolivia, Nhật Bản và Pháp trong giai đoạn chuẩn bị.
Dù vậy, Brazil có dấu hiệu cải thiện đúng thời điểm. Đội bóng của Ancelotti thắng 3 trận gần nhất trước Croatia, Panama và Ai Cập, ghi tổng cộng 11 bàn. Hai trận giao hữu thắng Panama 6-2 và Ai Cập 2-1 cho thấy hàng công Brazil bắt đầu lấy lại nhịp trước ngày ra quân.
Brazil chưa chắc có Neymar trong trận mở màn. Tiền đạo này đang hồi phục chấn thương bắp chân và nhiều khả năng chưa đủ thể lực ra sân. Hậu vệ phải Wesley cũng vắng mặt vì chấn thương cơ gặp phải trong trận thắng Ai Cập. Ederson được gọi bổ sung và có thể là phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ phải, trong khi Danilo là lựa chọn an toàn hơn.
Lực lượng, phong độ Morocco
Phong độ của Morocco trong thời gian dài rất ấn tượng. Từ đầu năm 2023, đội bóng này chỉ thua 2 trong 45 trận. Morocco cũng toàn thắng 8 trận ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi, trước khi có thêm những trận đấu chạy đà tích cực dưới thời huấn luyện viên Mohamed Ouahbi.
Morocco thắng Madagascar 4-0 trong trận giao hữu chuẩn bị đầu tiên, sau đó hòa Na Uy 1-1 tại New York. Đội bóng châu Phi không có lực lượng mạnh nhất ở trận ra quân. Nayef Aguerd và Abde Ezzalzouli vắng mặt vì chấn thương, trong khi Mazraoui bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Hakimi, Brahim Diaz và Ismael Saibari nhiều khả năng vẫn đá chính.
Brazil đấu với Morocco (5h ngày 14/6)
Trận Brazil đấu với Morocco diễn ra lúc 5h ngày 14/6 trên sân MetLife, East Rutherford, New Jersey, Mỹ. Đây là trận ra quân của hai đội tại bảng C World Cup 2026. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Slavko Vincic, người Slovenia.
Brazil đặt mục tiêu mở đầu hành trình chinh phục danh hiệu thế giới thứ sáu bằng một chiến thắng. Tuy nhiên, Morocco không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng châu Phi có nền tảng phòng ngự tốt, khả năng phản công nhanh và từng chứng minh năng lực ở sân chơi lớn.
Theo Opta, Brazil có 57,7% cơ hội thắng, còn Morocco có 18,8%. Cán cân nghiêng về đội bóng Nam Mỹ nhờ chiều sâu đội hình và chất lượng tấn công, nhưng trận đấu có thể không dễ dàng nếu Morocco giữ được cự ly đội hình và khai thác tốt các pha lên bóng ở biên.
Trận đấu Brazil gặp Morocco thuộc bảng C World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 và VTV6.
Trực tiếp bóng đá Brazil vs Morocco, bảng C World Cup 2026 hôm nay
Trực tiếp bóng đá Brazil vs Morocco diễn ra lúc 5h ngày 14/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Brazil đấu với Morocco bảng C World Cup 2026 mới nhất.
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