Trực tiếp bóng đá Brazil vs Morocco, bảng C World Cup 2026 hôm nay

Lực lượng, phong độ Brazil

Phong độ của Brazil trước giải không thật sự thuyết phục nếu nhìn cả chiến dịch vòng loại. Họ chỉ đứng thứ năm ở vòng loại Nam Mỹ, thành tích thấp nhất kể từ khi thể thức hiện tại được áp dụng. Brazil cũng từng thua Bolivia, Nhật Bản và Pháp trong giai đoạn chuẩn bị.

Dù vậy, Brazil có dấu hiệu cải thiện đúng thời điểm. Đội bóng của Ancelotti thắng 3 trận gần nhất trước Croatia, Panama và Ai Cập, ghi tổng cộng 11 bàn. Hai trận giao hữu thắng Panama 6-2 và Ai Cập 2-1 cho thấy hàng công Brazil bắt đầu lấy lại nhịp trước ngày ra quân.

Brazil chưa chắc có Neymar trong trận mở màn. Tiền đạo này đang hồi phục chấn thương bắp chân và nhiều khả năng chưa đủ thể lực ra sân. Hậu vệ phải Wesley cũng vắng mặt vì chấn thương cơ gặp phải trong trận thắng Ai Cập. Ederson được gọi bổ sung và có thể là phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ phải, trong khi Danilo là lựa chọn an toàn hơn.