Công an làm việc với gã đàn ông mặc áo nâu sồng đánh bé trai tàn bạo

(VTC News) -

Trả lời vụ việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, cơ quan công an mời người đàn ông mặc áo nâu sồng đánh bé trai tàn bạo như thời trung cổ tới làm việc.

“Ngay khi nhận được thông tin, ngay ngày hôm qua đơn vị lập tức xác minh, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ”, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng điều tra hành vi vi phạm pháp luật với người quay clip mà không vào can ngăn. “Thấy cháu bé bị đánh nhưng không có ý kiến gì mà chỉ quay clip là không được”, vị này nhấn mạnh.

Theo báo cáo ban đầu, giữa người quay clip và nhà chùa có mâu thuẫn, tranh chấp về đất đai.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành ở chùa Bầu (Phú Thọ).

Liên quan vụ việc người đàn ông mặc áo nâu sồng đánh đập cháu bé như thời trung cổ, sư thầy Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu (Phú Thọ), xác nhận cháu bé bị hành hung tại chùa. Vị trụ trì cho biết, giữa người quay clip và nhà chùa có mâu thuẫn về đất đai.

Theo sư thầy Thích Thanh Lâm, các cháu bé gia đình khó khăn gửi đến chùa nhờ nuôi cách đây hơn 2 năm. Nhà chùa nhận nuôi các cháu làm phúc và không kêu gọi từ thiện.

“Quê cháu bé bị đánh ở Ninh Thuận, còn người đánh cháu bé quê Phú Yên”, sư thầy Thích Thanh Lâm thông tin thêm.

Vị trụ trì chùa Bầu cho biết thêm, người đánh cháu bé mới đến chùa vài tháng để làm công quả và không phải nhà sư.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trụ trì chùa đi vắng. Nguyên nhân ban đầu do các cháu bé ngủ dậy không gấp chăn màn và người đàn ông đã tức giận và đánh cháu bé.

“Công an đã làm việc với người đánh cháu bé để lấy lời khai. Người nhà chùa cùng công an đưa cháu bé đi thăm khám”, sư thầy Thích Thanh Lâm nói thêm.